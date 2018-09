Le prochain «Bachelor» est... vierge!

TVA Nouvelles 04-09-2018 | 11h37

Le célibataire qui tentera de trouver l'amour devant les caméras dès janvier prochain, pour la 23e mouture de la populaire émission «The Bachelor» est encore vierge!

«Je suis vraiment excité», a déclaré Colton Underwood, 26 ans, au magazine «People».

«Je suis si reconnaissant d'avoir cette chance. Je ne peux pas vous dire à quel point je n'arrête pas de sourire», a ajouté le célibataire.

«Je vais vivre ma vie et faire ce que j'ai toujours fait», a lancé Underwood. «[Être vierge] doit être normalisé; c'est juste ce que je suis et ce en quoi je crois. J'y tiens beaucoup et je le maintiens à un niveau élevé. J'attends juste le bon coeur», a ajouté l'Américain à la recherche de l'amour.

Colton Underwood, ancien joueur de la Ligue nationale de football, est un habitué de l'émission.

Undwerwood a terminé en 4e place lors de la 11e saison de «The Bachelorette» qui s'est terminée en août.

L'ancien sportif a ensuite tenté sa chance dans la version paradisiaque de l'émission, mais a dû quitter à la 5e semaine.

«Je suis incroyablement heureux avec moi-même et maintenant je peux me concentrer pour trouver ma femme. Je suis tellement excité de la trouver. Mon coeur est guéri à 100% et je vais tout donner. Et j'espère que j'en sortirai fiancé!» , a conclu Colton Underwood.