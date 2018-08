33e prix Gémeaux : «Fugueuse» en lice pour le prix du public

Agence QMI 21-08-2018 | 17h34

Sans surprise, la série-événement de l'hiver dernier, «Fugueuse», se retrouve en lice pour le prix du public au 33e gala des prix Gémeaux.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision a dévoilé mardi après-midi la liste des 15 finalistes pour cette distinction coup de coeur des téléspectateurs.

Ceux-ci avaient jusqu'à lundi pour faire connaître leur émission préférée de la dernière saison. Plus de 25 000 personnes ont manifesté leur choix par le biais d'un vote sur le site web des Gémeaux.

La fiction-vedette de TVA, écrite par Michelle Allen et mettant en vedette Ludivine Reding, côtoie 14 autres grosses pointures télévisuelles : «Au secours de Béatrice», «District 31», «Donnez au suivant», «L'Échappée», «En direct de l'univers», «L'heure bleue», «Hubert et Fanny», «Les Simone», «Maigrir pour gagner», «Max et Livia», «O'», «Ruptures», «Trop» et «Unité 9».

À partir de maintenant, et jusqu'au 27 août, 23 h 59, on peut aller sélectionner nos cinq titres favoris dans le lot. Après quoi, les cinq productions les plus populaires parmi les 15 retenues à la deuxième étape accéderont au dernier droit, et le public pourra, à compter du 28 août, déterminer quelle émission - une seule - mérite le prix du public, qui sera remis lors de la cérémonie du dimanche 16 septembre, animée par Jean-Philippe Wauthier.