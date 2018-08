Rentrée automnale: MusiquePlus mise sur les retours

Agence QMI 21-08-2018 | 13h01

La chaîne MusiquePlus a accordé un vote de confiance à ses émissions les plus populaires et à de nombreux humoristes pour sa grille automnale.

La troisième saison du rendez-vous quotidien «Buzz» animé par Jérémy Demay s'amorcera le 27 août. Épaulé par Les Denis Drolet, Réal Béland, Mario Tessier et autres vedettes de la comédie, l'humoriste présentera et commentera de surprenants clips.

Pour son retour le 30 septembre, «OD+» sera animée par Nicolas Ouellet qui assurera la relève de Marina Bastarache. De nombreux collaborateurs, dont Les Grandes Crues Marrie-Lyne Joncas et Ève Côté, ainsi que les anciens candidats d'«Occupation double Bali» Joanie, Adamo, Karine et Alexandra C., viendront l'épauler afin d'éplucher cette nouvelle aventure en Grèce.

Une place a également été accordée au cinéma et aux séries américaines en soirée. D'autres épisodes de «Supergirl», «Gotham», «Les magiciens» et «Les agents du S.H.I.E.L.D.» seront donc diffusés au cours des prochains mois.

Ancienne plateforme de diffusion pour la musique de tous genres et les différents vidéoclips de la planète, MusiquePlus a subi une transformation majeure à l'automne 2015, faisant plutôt la part belle à l'humour et les productions américaines.