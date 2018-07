Un animateur de MTV a disparu

WENN 24-07-2018 | 15h09

Jesse Camp (38 ans) a trouvé la célébrité en 1998 en gagnant le jeu de télé réalité Wanna Be, sur MTV, mais depuis jeudi dernier sa famille le recherche. La police de Riverside County, en Californie, a ouvert une enquête sur sa disparition.

Un porte-parole de la police a dit au New York Post que Jesse, dont le vrai nom est Josiah Camp, a l'habitude d'appeler sa mère toutes les semaines, mais ne l'a pas contactée depuis le 11 ou 12 juillet. L'officier de police a ajouté qu'une ex-compagne du présentateur de télé et musicien avait essayé de l'appeler, mais quelqu'un d'autre avait répondu en disant que Jesse Camp lui avait laissé le téléphone et trois sacs lui appartenant.

Marisha a aussi dit à la police que son frère était déprimé ces temps-ci, mais n'a pas dit s'il était suicidaire.

Selon le site The Blast, Jesse Camp a été arrêté par un agent de police devant un magasin près de Fontana, en Californie, le même jour où il a été déclaré disparu à Riverside. Mais il a été considéré comme allant bien et aucune action n'a été entreprise par le policier qui a croisé sa route.

Jesse Camp a notamment présenté l'émission phare de la chaîne en direct Total Request. Il a ensuite débuté une carrière musicale et a sorti en son premier album, Jesse & the 8th Street Kidz, sur lequel il y avait un duo avec Stevie Nicks.