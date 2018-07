7e saison: les préauditions de «La Voix» à Montréal et Québec en août

Agence QMI 18-07-2018 | 15h30

À la recherche des talents qui composeront sa septième saison attendue à TVA au début de 2019 , l'équipe de «La Voix» a prévu 10 jours de préauditions en août.

Des centaines de participants sont attendus pendant six journées à l'Hôtel Gouverneur de Montréal (les 3, 4, 5, 10, 11 et 12 août) et quatre à l'Hôtel Plaza Québec (du 16 au 19 août). Les inscriptions auront lieu sur place.

Ceux et celles qui veulent tenter leur chance en solo ou en duo devront être âgés d'au moins 15 ans en date du 1er février prochain. Ils pourront chanter accompagnés ou a capella, dans le style qui leur sied le mieux, que ce soit le folk, le métal, le disco, le rock... etc.

En mai, la plus récente édition de «La Voix» a couronné Yama Laurent, membre de l'équipe de Garou. L'année précédente, c'est Ludovick Bourgeois, sous la gouverne d'Éric Lapointe, qui a enlevé les grands honneurs.

Horaire