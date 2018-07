70e Emmy Awards: «Game of Thrones» en tête des nominations

AFP 12-07-2018 | 12h17

Los Angeles | La série fantastico-médiévale Game of Thrones est arrivée jeudi en tête des nominations pour les Emmy Awards, les prestigieuses récompenses de la télévision américaine, avec 22 nominations, dont une pour meilleure série dramatique.

La série vedette de la chaîne HBO, déjà primée 38 fois en six saisons mais inéligible l'an dernier pour des raisons de calendrier, fait face à une vive concurrence: Saturday Night Live, l'émission de sketches satiriques la plus ancienne de la télévision américaine et la série Westworld, également sur HBO, ont raflé chacune 21 nominations.

La série tirée du roman cauchemardesque de Margaret Atwood La servante écarlate, récompensée l'an dernier, arrive elle troisième avec 20 nominations.

Les vainqueurs de ces Oscars de la télévision seront annoncés le 17 septembre lors d'une cérémonie à Los Angeles.