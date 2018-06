Jean-François Blais devient le grand manitou de «La Voix»

Guillaume Picard 07-06-2018 | 18h19

Jean-François Blais sera le nouveau directeur artistique, producteur associé et réalisateur de «La Voix», qui reviendra pour une septième saison, l'hiver prochain, sur les ondes de TVA.

M. Blais, qui a réalisé plusieurs émissions, dont «En direct de l'univers», la soirée Artis et «La Cour des grands», prendra ainsi la relève de Stéphane Laporte, qui a été associé depuis le début au rendez-vous le plus populaire du petit écran. M. Laporte avait aussi été de l'aventure de «Star Académie», un autre grand succès télévisuel de TVA.

La décision a été annoncée jeudi par Productions Déferlantes et Québecor Contenu.

«Grâce à sa grande expertise en variétés [Jean-François Blais] saura amener une nouvelle direction à la version québécoise de "La Voix", tout en s'inspirant des succès que connaît le format à travers le monde», ont précisé, par communiqué, Productions Déferlantes et Québecor Contenu.

Québecor Contenu souhaite garder des liens avec Stéphane Laporte en développant avec lui une nouvelle émission de variétés.

«Productions Déferlantes et Québecor Contenu tiennent à remercier Stéphane Laporte pour sa grande contribution au succès des six saisons de "La Voix" et des deux éditions de "La Voix Junior". Son apport a d'ailleurs permis à "La Voix" de devenir le plus grand le phénomène télévisuel au Québec. Québecor Contenu souhaite d'ailleurs poursuivre sa collaboration avec Stéphane Laporte et est présentement en discussion pour le développement d'un nouveau grand variété.»