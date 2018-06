Visite du plateau de «L'Échappée»: même en prison, David continue d'être au coeur des intrigues

Guillaume Picard 04-06-2018 | 15h38

VERCHÈRES - Plusieurs nouveaux personnages vont débarquer dans l'univers du télé-roman «L'Échappée» de TVA, qui en sera à sa troisième saison cet automne. Et même en prison, le machiavélique David (Patrick Hivon) continuera de magouiller, selon ce qu'on a pu apprendre lundi lors d'une visite sur le plateau, au Club de golf de Verchères, en Montérégie.

Un escroc

C'est là que toutes les scènes de l'Auberge Lyndsay sont tournées. Parmi les nouvelles figures que le million et plus de téléspectateurs découvriront, il y a Hugo, un ex-prisonnier campé par Louis-Olivier Mauffette, qu'on a pu voir dans «L'appart du 5ième», «Olivier» et la websérie «Papa».

Hugo est le père d'un jeune qui revient au centre L'Échappée après un premier séjour. Il était aussi le compagnon de cellule de David, qui l'a chargé d'une mission touchant à l'intense Sonia (Marie-Claude Guérin).

«L'objectif de mon personnage, c'est de récupérer son fils, a indiqué Louis-Olivier Mauffette. C'est un homme qui est un tannant, qui aime son fils, mais il n'a pas les outils pour être un bon père. Hugo est un arnaqueur, un gars intelligent, mais croche.» L'acteur, qui décroche son rôle le plus important au petit écran, 18 ans après sa sortie de l'école, en était à son troisième jour de tournage lundi.

Hugo va tisser des liens avec Sonia, une mère polytoxicomane très proche de ses émotions. La comédienne est heureuse que son personnage prenne de plus en plus d'importance dans les intrigues.

«Elle a été dans le pétrin sans arrêt depuis le début, mais j'ai l'impression qu'elle est dans une période plus stable, a raconté Marie-Claude Guérin. Mais comme c'est Sonia, elle peut retomber de l'autre côté d'un moment à l'autre. On va voir ce qui va arriver avec Hugo qui va essayer de la séduire. Mais toute nouvelle rencontre dans la vie de Sonia est un potentiel explosif.»

Une serveuse

Une autre nouvelle venue, Audrey Laberge (Marilyne Castonguay), bachelière en marketing, deviendra serveuse à l'Auberge Lyndsay, un choix qui n'est pas fortuit. La production indique qu'Audrey a un intérêt pour David - encore lui! -, mais la comédienne jure que son personnage n'est pas sa fille.

«Elle s'intéresse beaucoup à lui. Ce que j'aime, c'est que mon personnage, qui est une bonne fille, a un côté d'ombre et un côté lumineux. C'est nourrissant et le défi c'est de ne pas jouer tout en même temps, de savoir comment gérer ça», a indiqué Marilyn Castonguay.

Martine (Sophie Bourgeois) a dû s'engager une avocate après avoir admis avoir agressé David. Cette dernière est une amie et collègue d'Esther Sauvé (Isabelle Brouillette), qui s'est évanouie dans la nature à cause de David.

«Ce n'est probablement pas le genre d'avocate qui viendrait travailler à Sainte-Alice. C'est plus personnel que professionnel», a dit son interprète, Tania Kontoyanni, qui effectue un retour dans un téléroman à succès après plusieurs projets jeunesse.

Les nouveaux visages de «L'Échappée»: