ABC débranche Roseanne à cause d'un tweet raciste

Avec ses 22 millions de téléspectateurs, Roseanne était la série la plus regardée à la télé américaine ce printemps. Un seul message raciste de sa vedette sur Twitter, mardi matin, a tout foutu en l'air.

« Le commentaire de Roseanne sur Twitter est odieux, répugnant et incompatible avec nos valeurs, alors nous avons décidé d'annuler l'émission », a indiqué la présidente d'ABC Entertainment, Channing Dungey, par voie de communiqué.

Quelques heures après que l'actrice Roseanne Barr ait causé un tollé sur le web pour une attaque contre une ancienne conseillère de Barack Obama, la chaîne ABC a, dans une geste surprenant et lourd de conséquences, annoncé l'annulation des 13 nouveaux épisodes de Roseanne, seul sitcom pro-Trump à la télé américaine.

L'agence ICM Partners a annoncé qu'elle ne représenterait plus les intérêts de la vedette à cause de son tweet « disgracieux et inacceptable ».