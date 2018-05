Sur Twitter, Roseanne Barr a attaqué une ancienne conseillère de Barack Obama - ABC débranche Roseanne à cause d'un tweet raciste

Cédric Bélanger 29-05-2018 | 14h01

Avec ses 22 millions de téléspectateurs, Roseanne était la série la plus regardée à la télé américaine ce printemps. Un seul message raciste de sa vedette sur Twitter, mardi matin, a tout foutu en l'air.

Quelques heures après que l'actrice Roseanne Barr ait causé un tollé sur le web pour une attaque contre une ancienne conseillère de Barack Obama, la chaine ABC a, dans un geste surprenant et lourd de conséquences, annoncé l'annulation des treize nouveaux épisodes de Roseanne qui devaient être diffusés cet automne.

«Le commentaire de Roseanne sur Twitter est odieux, répugnant et incomptable avec nos valeurs, alors nous avons décidé d'annuler l'émission», a indiqué la présidente d'ABC Entertainment, Channing Dungey, par voie de communiqué.

L'agence ICM Partners a de son annoncé qu'elle ne représenterait plus les intérêts de la vedette à cause de son tweet «disgracieux et inacceptable».

Tôt mardi matin, Roseanne Barr s'en est pris à Valerie Jarrett. «La fraternité musulmane et la planète des singes ont un eu bébé : VJ», a-t-elle écrit, dans une série de messages racistes et antisémites qui ont depuis été effacés.

Dénoncée de toutes parts, Barr a rapidement présenté ses excuses en prétextant une mauvaise blague. «Pardonnez-moi, c'était de très mauvais goût.»

Mais elle était allée trop loin. «Je suis très déçue d'elle, c'est le moins que je puisse dire», a déclaré sur Tweeter la productrice exécutive et actrice, Sara Gilbert.

La résurrection printanière de Roseanne, 20 ans après la neuvième saison de la sitcom, avait été un pari gagnant pour ABC. Une onzième saison avait même été commandée pour ce qui était l'une des rares fictions pro-Trump à la télé américaine.

Outre Roseanne Barr, la série mettait en vedette John Goodman et Laurie Metcalf.

En jetant aux poubelles la saison 11 de Roseanne, ABC perd la locomotive de sa rentrée d'automne et se retrouve avec un important trou à boucher dans sa programmation.