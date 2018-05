«Salut Bonjour» en mode Artis

Agence QMI 07-05-2018 | 13h44

Il ne reste plus que quelques jours avant la soirée Artis, qui récompensera les personnalités chouchous du petit écran, dimanche prochain sur les ondes de TVA et d'ici là, l'émission «Salut Bonjour» consacrera un segment à l'événement coanimé par Maripier et Jean-Philippe Dion.

Mardi, la chroniqueuse culturelle Sabrina Cournoyer dévoilera le contenu du sac-cadeau (d'une valeur de 4000 $) remis aux artistes en nomination. Un membre du public court d'ailleurs la chance d'en remporter un sur la page Facebook de «Salut Bonjour» en répondant à la question: parmi les artistes en nomination, qui inviteriez-vous à votre party?

Le lendemain, les coanimateurs du tapis rouge, Anouk Meunier et Patrice Bélanger, seront de passage sur le plateau de l'émission matinale pour aborder les faits à surveiller lors du grand soir. Un aperçu du numéro d'ouverture sera fourni aux téléspectateurs jeudi, tandis qu'on leur transmettra des images des répétitions.

À 48 heures de la soirée, les coanimateurs s'entretiendront avec Gino Chouinard au sujet des derniers préparatifs. Les émissions du samedi et du dimanche permettront de suivre Annie-Soleil Proteau dans le décor du 33e gala et de connaître le gagnant du concours «Salut Artis», qui repartira avec l'un des sacs-cadeaux.