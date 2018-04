«L'Académie» de Club illico: seconde saison confirmée

Agence QMI 12-04-2018 | 12h29

MONTRÉAL - Léa Roy, Juliette Gosselin et Sabrina Bégin Tejeda retourneront l'automne prochain sur les bancs de «L'Académie», alors que la série de Club illico reprendra du service, a-t-on appris jeudi.

«Cette nouvelle saison viendra bonifier notre créneau de séries destinées aux ados qui s'est d'ailleurs démarqué au niveau de l'écoute sur appAreils mobiles», a noté Caroline Paquet, vice-présidente Commercialisation et contenu chez Vidéotron, par communiqué.

Non seulement les aventures des trois adolescentes - Wendy, Agathe et Marie - en 5e secondaire reviennent au petit écran comme sur les tablettes et appareils mobiles, mais elles feront aussi l'objet d'un premier roman, une sorte de journal intime à paraître également à l'automne aux Éditions de la Bagnole.

Les dix nouveaux épisodes en format de 30 minutes sont tournés ce printemps, sous la houlette de Marie-Claude Blouin.