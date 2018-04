«L'Échappée» et «L'heure bleue» primées à New York

Agence QMI 11-04-2018 | 15h55

Plusieurs productions canadiennes ont fort bien tiré leur épingle du jeu mardi, lors de la remise des prix de la compétition World's Best TV & Films soulignant le meilleur de la télé et du cinéma, à New York.

Parmi elles, «L'Échappée» et «L'heure bleue», deux séries offertes sur les ondes de TVA, ont été primées d'une médaille d'argent dans la catégorie Entertainment Program Drama récompensant des émissions de divertissement dramatiques.

«L'Échappée» et «L'heure bleue» amorceront toutes deux leur troisième saison cet automne. La première en profitera pour accueillir les actrices Tania Kontoyanni et Marilyn Castonguay au sein de sa distribution alors que la deuxième, portée par Céline Bonnier et Benoît Gouin, donnera vraisemblablement suite au diagnostic de cancer du cerveau qu'a reçu Olivia.