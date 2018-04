Red Bull lance une série internationale consacrée au football

AFP 09-04-2018 | 07h25

CANNES | Red Bull Media va lancer une série internationale consacrée au football, a annoncé lundi le producteur TV lié à la marque autrichienne de boissons énergisantes.

Appelée « The Net » (le filet), ce projet comprend cinq séries, de huit épisodes chacune, qui seront enregistrées dans des pays différents. Les histoires de chaque série se rejoignent, pour un total de 40 heures de fiction autour de cinq personnages principaux.

Si le football est le sport le plus joué au monde, les séries qui l'abordent sont restées plutôt rares jusqu'ici, à part le dessin animé japonais « Olive et Tom ». Le producteur promet une « usine à rêves pleine de luxe et de glamour » mais aussi une plongée dans « une des pires entreprises de crime organisé de l'histoire avec de la corruption, des drogues, des matches arrangés, du blanchiment d'argent et même des meurtres ».

Les négociations sont en cours pour tourner et diffuser ces séries dans cinq pays, et le tournage est prévu en 2019/2020, a précisé dans un communiqué le coproducteur allemand de ces futures séries, Beta Films, à l'occasion du Festival de la télévision MIPTV à Cannes.