Gala Québec Cinéma: Guylaine Tremblay et Édith Cochrane de retour à l'animation

Agence QMI 29-03-2018 | 11h16

Les comédiennes Guylaine Tremblay et Édith Cochrane ont reçu un nouveau vote de confiance à l'animation. Pour une deuxième année consécutive, le duo féminin sera à la barre du Gala Québec Cinéma.

Lors de la 20e édition de l'événement consacré au septième art d'ici, qui sera présenté en direct sur ICI Radio-Canada Télé le 3 juin, 12 trophées seront décernés. On remettra notamment l'Iris Hommage au cinéaste André Forcier.

Les nominations pour le prochain Gala Québec Cinéma n'ont pas encore été dévoilées. L'an dernier, c'est Xavier Dolan et son drame «Juste la fin du monde» qui ont raflé les grands honneurs.

Le tapis rouge de la soirée et l'émission qui suivra le gala seront animés par Herby Moreau et Claudine Prévost.

Quelques jours plus tôt, le 29 mai, Pier-Luc Funk et Léane Labrèche-Dor agiront, comme l'an dernier, à titre de maîtres de cérémonie du Gala Artisans Québec Cinéma. On y attribuera alors 13 récompenses.