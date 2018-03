Jean-René Dufort a besoin de cobayes pour un magazine scientifique

Yan Lauzon 21-03-2018 | 12h01

Jean-René Dufort testera de nombreuses expériences scientifiques sur des humains et en tirera les conclusions à la télé, sur ICI Explora.

Inspirée par un concept hollandais, l'équipe de l'émission «L'Institut» profitera de la volonté de gens de partout au Québec et de tous âges pour mener des tests individuels et en groupe à caractère social qui toucheront à des sujets tels que la peur, le sexe, le racisme et la violence.

«On va prendre des cobayes qu'on va gentiment séquestrer pendant une semaine et on va faire des expériences avec eux», a détaillé l'animateur en point de presse, mardi.

Pas une téléréalité

Bien que Jean-René Dufort a confié vouloir «s'intéresser à la bibite qu'est l'humain en société», «L'Institut» ne sera pas une téléréalité. L'animateur sera épaulé par la journaliste scientifique Marie-Pier Élie afin d'analyser les différents résultats obtenus.

Dans le but de «préserver la virginité, la fraîcheur des cobayes», il n'a pas voulu dévoiler la nature des expériences auxquelles 50 personnes accepteront de se prêter lors de leur séjour à l'Université Bishop au mois de juillet.

Exportées de la Hollande, les expériences se prêteront toutefois bien au Québec, a précisé Monsieur «Infoman». «On dit toujours qu'on est une société distincte alors on va pouvoir tester scientifiquement jusqu'à quel point on l'est.»

Produite par Zone3, «L'Institut» doit prendre l'affiche sur ICI Explora en décembre ou en janvier. Dix épisodes en format de 30 minutes sont prévus à l'horaire.

D'ici là, les gens peuvent proposer leur candidature sur le site web de la chaîne (ici.exploratv.ca.).