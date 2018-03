Maripier Morin prête pour une 3e saison de son talk-show

Agence QMI 13-03-2018 | 15h19

Ce ne sont pas les projets télé qui manquent à l'agenda de Maripier Morin.

Celle qui anime le jeu «Face au mur» sur les ondes de TVA et qui pilotera le prochain Gala Artis en compagnie de Jean-Philippe Dion le 13 mai, également sur cette chaîne, se lance dans la troisième saison de son talk-show «Maripier!» attendue à Z.

Pour la première fois, l'animatrice agira à titre de coproductrice au contenu. La production sera assurée par Media Ranch TV, tâche qui incombait précédemment à Éric Salvail.

Le tournage des 12 nouveaux rendez-vous aura lieu ce mois-ci, toujours avec Martin Perizzolo à titre d'acolyte de Maripier Morin.

L'équipe des collaborateurs de l'émission pourra une fois de plus compter sur Rémi-Pierre Paquin et Réal Béland, mais accueillera aussi Les Grandes Crues et Julien Lacroix.

Parmi les prochains invités de «Maripier!», on note Marie-Mai, Guy A. Lepage, Mélissa Désormeaux-Poulin, Jay Du Temple et Guy Jodoin.