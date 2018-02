Sarah-Jeanne Labrosse égérie de «Révolution» à TVA

Yan Lauzon 27-02-2018 | 13h27

Sarah-Jeanne Labrosse sera à la barre de la compétition de danse québécoise «Révolution» qui entrera en ondes cet automne à TVA. La comédienne n'agira pas à titre d'animatrice, mais plutôt d'égérie en accompagnant les danseurs et en recueillant leurs confidences.

Non scriptée, l'émission permettra à la comédienne de découvrir les candidats - qui s'exécuteront dans des styles aussi variés que le tango, le lenny hop, le hip hop, le ballroom ou le french cancan - avec le public.

«Je vais vivre leur ¨trip¨, leurs hauts et leurs bas. Je vais essayer de me rapprocher le plus près d'eux rapidement pour les comprendre», a confié Sarah-Jeanne Labrosse mardi.

Le rendez-vous télévisuel ne s'amorcera donc pas avec les traditionnels salutations de politesse. «Ça peut commencer directement dans les coulisses, une salle de répétition de danse ou avec une voix ¨off¨. Le concept est nouveau», a précisé l'égérie.

Bouleversée

D'abord invitée en tant que juge pour des auditions, celle qui a joué au tennis de façon sérieuse de 7 à 16 ans dit avoir été «chavirée» par ce dont elle a été témoin. «J'ai senti la passion des danseurs, je me suis reconnue dans mon parcours quand j'étais jeune, le côté compétition.»

«Quand je les ai vus en audition, je vivais leur stress. J'étais émue aux deux secondes. Comme je n'ai pas de ¨background¨ en danse et que je n'ai pas consommé beaucoup de shows de danse, je pense que je vais un peu être l'oeil du public. Je ne serai pas là pour les juger. Je n'ai pas la prétention de connaître ça.»

Cette tâche, elle la laissera plutôt à des «professionnels de la danse» comme Jean-Marc Généreux et Lydia Bouchard qui seront rejoints par un ou deux autres experts.

Avec «Révolution», il n'y aura pas de numéros présentés en direct afin de «mettre les danseurs et le chorégraphies en valeur», pas plus que de vote du public. Au final, un ariste sera couronné gagnant et recevra 100 000 $ en argent.

Dernière journée d'auditions

Après avoir vu plus de 3000 artistes lors d'auditions à Montréal et Québec, Sarah-Jeanne Labrosse et l'équipe de l'émission feront la connaissance de derniers danseurs le 10 mars, de 10 heures à 17 heures, dans les studios de TVA à Montréal.

Amateurs ou professionnels, jeunes et moins jeunes, seuls, au sein d'un duo ou d'une troupe, les candidats sont invités à tenter leur chance dans n'importe quel style de danse.

Le début de «Révolution», aventure québécoise développée par Fair-Play et Québecor Contenu, aura lieu cet automne. La date n'a pas été annoncée, mais l'émission pourrait être présentée le dimanche soir, car il n'y aura pas de nouvelle édition de «La Voix Junior» dans la grille horaire automnale, a-t-on appris.