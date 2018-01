Forte hausse salariale pour les vedettes de «Big Little Lies»

Agence QMI 18-01-2018 | 10h45

Le succès de la première saison de la série «Big Little Lies» («Petits secrets, grands mensonges») réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée rapporte plus que des prix pour ses stars. Il est aussi synonyme de beaucoup d'argent, apprend-on du «Hollywood Reporter».

Sous la direction d'Andrea Arnold, le tournage de la deuxième saison qui s'amorcera au printemps permettra notamment à Reese Witherspoon et Nicole Kidman d'empocher environ 1 million $ US par épisode, une augmentation significative par rapport aux sept premiers épisodes qui leur ont chacun permis de garnir leur compte en banque de 250 000 $ US à 350 000 $ US.

L'actrice Zoe Kravitz profitera elle aussi d'un salaire largement bonifié. De 380 000 $ US pour la première saison, sa participation passera à 3 millions $ US avec la deuxième aventure. Plus riche de 1,7 million $ US grâce à son embauche pour le début de la série, Shailene Woodley doit aussi jouir d'un montant bien plus important, mais on n'en connaît pas encore la nature.

La suite de «Big Little Lies», qui a déjà été encensée de huit Emmy Awards et de quatre Golden Globes, est attendue sur HBO quelque part en 2019. Jean-Marc Vallée agira à titre de producteur exécutif.

Outre cette série, Reese Witherspoon a été embauchée pour une nouvelle production au petit écran dans laquelle elle partagera la vedette avec Jennifer Aniston. Ce projet dont l'histoire se déroulera dans les coulisses d'une émission de télé matinale leur rapportera toutes deux 1,25 million $ US par épisode. La date de diffusion et le titre ne sont pas encore connus.