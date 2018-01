Un talk-show pour Stéphane Rousseau à V

Agence QMI 17-01-2018 | 11h07

À compter du 5 mars, les fins de soirée à V appartiendront à Stéphane Rousseau. L'humoriste y proposera son talk-show enregistré devant public et diffusé du lundi au jeudi, à 22 heures.

Jusqu'en octobre dernier, cette case horaire appartenait à Éric Salvail qui a proposé son émission «En mode Salvail» pendant tout près de quatre ans avant de devoir lui dire adieu dans la foulée des allégations d'inconduites sexuelles le visant directement.

Pour Stéphane Rousseau - qui a animé le show de variétés «Sur invitation seulement» à TVA il y a quelques années et le jeu «Dans le noir» à la fin des années 1990 sur les ondes de feu TQS -, il s'agit d'un emballant retour sous les projecteurs.

«Après une année sabbatique, j'ai extrêmement hâte de retrouver le public et quoi de mieux que de le faire en force chaque soir à la barre d'un talk-show! Je suis excité de débuter ce nouveau défi colossal et cette nouvelle collaboration avec V», a laissé savoir Stéphane Rousseau dans un communiqué émis mardi.

En plus de différentes conversations avec des vedettes, on promet des sketchs, de la musique et des chansons inédites. Ni le titre de l'émission ni le nom des collaborateurs qui épauleront l'animateur n'ont été dévoilés.

Sur Facebook, à la fin d'une vidéo humoristique inspirée par le jeu de société «Devine qui?» et annonçant le choix de Stéphane Rousseau, ce dernier s'est à la blague qualifié d'«inconscient» pour avoir accepté ce projet.