La famille Versace fustige une série sur la mort de Gianni

AFP 10-01-2018 | 12h00

La famille Versace a fustigé mercredi une série qui sort la semaine prochaine aux États-Unis et en Europe sur le célèbre styliste Gianni Versace, assassiné il y a 20 ans, évoquant un tissu de «commérages et de spéculations».

«La famille Versace n'a ni autorisé, ni participé à la réalisation» de «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story», qui «doit uniquement être considérée comme étant une fiction», souligne-t-elle dans un communiqué.

Pour la famille, le livre sur lequel la série est basée, écrit par Maureen Orth, «n'est que commérages et spéculations».

La série sera lancée le 17 janvier aux États-Unis sur le réseau FX (Fox Entertainment Group), puis le 19 en Italie sur FoxCrime. Elle sera aussi diffusée bientôt en France sur Canal+.

«Maureen Orth n'a jamais reçu d'informations de la part de la famille Versace» et «dans un souci de créer une histoire sensationnelle, elle reprend des rumeurs contradictoires», affirment les Versace.

Cette journaliste affirme en particulier que Gianni Versace était séropositif, ce que la famille conteste. Mais pas «parce que ce serait quelque chose de honteux étant donné que Gianni fut l'un des premiers à s'occuper de ce problème avec moi, à organiser des événements de bienfaisance et a faire des dons personnels» à cette cause, a expliqué mercredi sa soeur Donatella, qui a repris la griffe, dans une interview au quotidien italien La Repubblica.

Et selon elle, cette séropositivité supposée n'est que l'une des «nombreuses choses fausses» de la série.

«En faisant ces odieuses affirmations, (Maureen Orth) ne tient pas compte des informations contraires ayant été fournies par les membres de la famille de M. Versace. Ces derniers sont pourtant les plus à même de connaître les détails de sa vie étant donné qu'ils ont vécu à ses côtés», note la famille.

Donatella s'est dit «stupéfaite qu'après tant d'années, on manque encore de respect à une personne qui n'est plus, qu'on veuille créer le scandale autour de quelqu'un qui ne peut plus se défendre».

Elle a souligné ne pas avoir vu et ne pas vouloir voir la série.

Elle a cependant réitéré sa confiance en Penelope Cruz, qui interprète son rôle à l'écran, une «excellente actrice, une personne merveilleuse et une amie sincère».

Gianni Versace est lui incarné par le sex-symbole vénézuélien Edgar Ramirez et son compagnon Antonio D'Amico par la pop-star Ricky Martin.

Dans un communiqué, FX a souligné que le best-seller de Maureen Orth était basé sur un travail de recherche très important.

Il s'agit du deuxième volet de la série «American Crime Story», dont la première saison, acclamée par les critiques, était consacrée au procès d'O.J. Simpson.