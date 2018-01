Barack Obama sera le premier invité de David Letterman

AFP 05-01-2018 | 14h01

New York | Le célèbre présentateur télé américain David Letterman fera son retour à l'écran avec une entrevue de l'ex-président américain Barack Obama vendredi prochain, a confirmé le géant du streaming Netflix, qui diffusera sa nouvelle émission.

Letterman, 70 ans, qui présenta 22 ans durant le très populaire «Late Show with Letterman» - mélange très américain d'entrevues de célébrités, de blagues et de sketches - avait indiqué en août dernier qu'il reprendrait du service sur Netflix en 2018, après avoir officiellement pris sa retraite en 2015.

La plateforme de streaming a tweeté vendredi de façon sibylline, indiquant que le David Letterman nouvelle manière débuterait le 12 janvier avec une entrevue de Barack Obama, confirmant ainsi des informations parues notamment sur le site spécialisé The Hollywood Reporter.

Ce sera la première entrevue télévisée de Barack Obama depuis son départ de la Maison-Blanche il y a un an. Nul doute qu'il y sera question de Donald Trump, même si l'ex-président démocrate est resté extrêmement mesuré dans ses critiques de son successeur jusqu'ici.

Les autres invités-vedette de ce nouveau show, qui doit consister en six épisodes d'une heure chacun, diffusés au rythme d'un par mois: George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, l'actrice Tina Fey rendue célèbre par Saturday Night Live et ses imitations de Sarah Palin, et le présentateur de radio Howard Stern, a également confirmé Netflix dans un tweet.

Près de 14 millions de téléspectateurs avaient suivi la dernière émission en mai 2015 sur CBS de David Letterman, connu pour son humour corrosif.

Depuis, l'homme aux dix Emmy Awards n'a fait que quelques fugaces apparitions à la télé américaine.