«Ouvrez les guillemets»: un concept sur mesure pour François Morency

Yan Lauzon 21-12-2017 | 16h10

Bien qu'il planche sur une série le mettant en vedette, François Morency amorcera 2018 avec «Ouvrez les guillemets», une émission de variétés humoristique attendue en janvier à ICI Radio-Canada Télé.

Proposant différents segments tels que des numéros de ¨stand-up¨, des entrevues et des sketchs (mais sans costumes), cette production originale fait parfois penser à un rendez-vous avec Jimmy Fallon par ses prestations comiques et d'autres fois à «Piment fort» par l'humour bâti autour de certains thèmes.

Par contre, pour François Morency, c'est avant tout un projet «ludique» né d'«influences personnelles» dans lequel on le sent à l'aise et confiant, armé du style qui l'a rendu populaire sur scène.

«Je suis un enfant de l'impro, a détaillé l'animateur lors d'un visionnement de presse, jeudi. Ma génération d'humoristes, quand on a débuté, l'humour n'était pas l'industrie qu'elle est maintenant. Il fallait donc qu'il y ait un segment d'impro. Je fais du ¨stand-up comic¨ dans la vie alors je voulais qu'il y ait du ¨stand-up¨. J'ai aimé faire des talk-shows et interviewer, mais je n'aimais pas la plogue de la chose. Je voulais le lousse de faire des entrevues qui étaient plus ludiques.»

Rire des mots

Partant du principe que «si ç'a été dit, si ç'a été écrit, ça se peut qu'on en rit», François Morency se plaît notamment à revisiter le passé avec un invité qui, évidemment, ne se souvient pas de tout ce qu'il a dit ou chanté.

Sans être des plus hilarantes, ces rencontres renferment quelque perles, comme lorsque Jean-François Breau avoue qu'il ne voit plus sa chanson «Le dernier matin» du même oeil depuis que son cousin néo-brunswickois a compris «touche à mon nipple» au lieu de «touche à mon épaule».

«Ça vaut 100 $. Dans quelle autre entrevue il va avouer que sa chanson qu parle d'épaule, dans la tête de son cousin, c'est ¨nipple¨... C'est de l'or. C'est ça qu'on veut», s'est réjoui l'humoriste.

Projet salutaire

Pour François Morency, les premiers tournages de cette émission durant laquelle deux invités l'appuieront chaque semaine (Pier-Luc Funk brille d'ailleurs de tous feux) ne pouvait mieux tomber.

«On a fait les premiers épisodes à trois semaines du Gala Les Olivier. On étant dans le gros de comment je vais dire ce que j'ai à dire... C'était lourd. J'aurais dû arriver nerveux. L'équipe m'a dit: ¨est-tu correct?» J'ai dit: ¨oui, oui, je suis juste content d'être à une place où c'est juste le fun, où il n'y a pas de scandale...»

«Ouvrez les guillemets» sera diffusée les vendredis à 21 heures, avant «Les magnifiques», dès le 12 janvier sur ICI Radio-Canada Télé.