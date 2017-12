Marie-Mai à l'animation de Célébration 2018 à TVA

Yan Lauzon 14-12-2017 | 16h10

Marie-Mai animera un premier gala à la télé. La coach de «La Voix Junior» a accepté de relever ce défi pour Célébration 2018 qui sera diffusé à TVA le 14 janvier prochain.

Ce nouveau mandat s'inscrit dans «une suite logique» pour Marie-Mai, elle qui a été maîtresse de cérémonie lors des deux plus récents spectacles de la Fête nationale à Québec.

Incontournable

«J'aime l'animation. Autant je peux me remettre en question quand je monte mes spectacles solo, autant je me sens à ma place quand j'anime. Je me sens bien, en confiance. C'est quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus», avoue-t-elle.

Si Marie-Mai se retrouvera sur la scène du Théâtre du Casino du Lac-Leamy à Gatineau, c'est parce que Joël Legendre a jeté son dévolu sur elle. Celui qui en est à sa cinquième édition en tant que directeur artistique et metteur en scène de Célébration souhaitait un vent de changement.

«J'avais envie de quelque chose qui surprend, précise-t-il. Mon terme est ¨Les incontournables¨ et s'il y en a une qui l'est au Québec, qui ratisse large, c'est Marie-Mai. J'avais envie de lui faire faire autre chose, autant en musique qu'en chanson. Elle va faire un numéro qu'elle n'a jamais fait.»

Avec David Usher

Parmi ceux qui seront aux côtés de l'auteure-compositeure-interprète lors de Célébration 2018, notons David Usher avec qui elle a déjà enregistré les duos «Je repars», «Black Black Heart» et «Kill The Lights».

Pour obtenir sa présence, Joël Legendre a toutefois eu besoin d'un coup de pouce de son animatrice. «C'est moi qui ai proposé [son nom] à Marie-Mai, confirme-t-il. On avait déjà essayé de l'avoir dans le passé: impossible. Marie-Mai a fait un coup de fil... David Usher accepte. On en a profité.»

«Ç'a toujours été une belle relation, laisse par ailleurs savoir Marie-Mai. Y'a des artistes que tu rencontres dans ta carrière et qui t'amènent ailleurs. Les premières fois que j'ai travaillé avec lui, j'avais l'impression que nos énergies se mélangeaient bien. On a une belle énergie et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance.»

Même son de cloche chez David Usher. «Marie-Mai et moi sommes amis depuis très longtemps et avons enregistré plusieurs chansons ensemble. Chaque fois qu'elle fait quelque chose, j'aime y participer.»

Outre David Usher, Diane Tell, René Simard et sa fille Rosalie, Patrice Michaud, Guylaine Tanguay, Annie Villeneuve, Yvan Pedneault, Valaire accompagné d'Alan Prater ainsi que la troupe du Cirque Éloize offriront des prestations.

Célébration 2018 sera diffusé le 14 janvier prochain dès 20 h 30 à TVA.