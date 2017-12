«1res fois»: des fêtes-surprises signées Véronique Cloutier

Yan Lauzon 13-12-2017 | 16h12

Plusieurs mois après la fin de la courte aventure «Votre beau programme», Véronique Cloutier est de retour dans le studio 42 de Radio-Canada, «mon sous-sol» comme elle se plaît à le dire, pour concocter «1res fois», une émission de variétés qui s'amorcera en janvier.

Et qui dit nouvelle année, dit nouvel état d'esprit pour l'animatrice dont le projet précédent, proposé en direct sur les ondes du diffuseur public, n'a pas fait long feu.

«C'est même pas comparable. L'an passé, il y avait un stress très présent, avoue Véronique Cloutier sur son plateau. Il m'habitait constamment. J'étais beaucoup plus stressée, beaucoup plus fébrile. Là, on a déjà des émissions enregistrées. Je suis ravie du résultat.»

Le Centre Bell pour Rémi-Pierre

Avec «1res fois», Véronique Cloutier devient une organisatrice de grosses et bien différentes surprises. «On ratisse très large dans la palette des émotions», précise-t-elle.

Aux invités qu'elle reçoit, elle fait revivre une première fois, en répare une ou réalise un rêve. Le facteur «wow» est très important.

«Je suis excitée de faire des surprises, comme quand j'achète un cadeau à quelqu'un et que j'ai de la misère à me retenir de lui dire. Ça vient chercher beaucoup ce côté-là de moi. Et puis, je suis une nostalgique. J'ai beaucoup de plaisir à raconter de vieilles affaires et regarder des vieilles photos.»

Parmi les très bons coups réussis par l'animatrice et son équipe - le concept est de Pierre-Louis Laberge -, il y a la suprise réservée à Rémi-Pierre Paquin.

«La première fois qu'il rêvait de vivre, c'était de chanter dans un aréna ou un stade pleins. On lui a donc offert ça. On est allé au spectacle de Gregory Charles et Marc Hervieux. Il a chanté ¨Journée d'Amérique¨ dans un Centre Bell en délire», détaille Véronique Cloutier.

Pas «Les enfants de la télé»

Bien qu'on replonge dans le passé de personnalités artistiques québécoises bien connues, cette dernière balaie toute comparaison avec «Les enfants de la télé», rendez-vous qu'elle a lancé en 2010.

«Ce n'est pas du tout la même chose. On est dans la surprise. Il n'y a rien de similaire pour moi, surtout qu'on fait bien attention d'éviter les extraits de télé purs et simples. Ce n'est pas là qu'on veut aller. Si on a un extrait, il faut que ce soit lié à une première fois, qui va nous amener à faire une surprise.»

«1res fois» sera diffusée à compter du 18 janvier à 20 heures, sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.

Parmi les invités, on attend entre autres Pierre-Yves Lord, Hélène Bourgeois-Leclerc, Julie Perreault, Christian Bégin et Mariloup Wolfe.