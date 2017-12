Une 3e saison pour «Stranger Things»

Agence QMI 01-12-2017 | 14h18

Les aventures surnaturelles de «Stranger Things» se poursuivront. Netflix a officiellement donné son feu vert à la troisième saison de sa populaire série, rapporte «The Hollywood Reporter».

La date du début de cette saison n'a pas été dévoilée. On ne sait pas non plus combien elle comportera d'épisodes. Mise en ligne à la fin du mois d'octobre, la deuxième mouture en offre neuf, soit un de plus que la première saison.

Par contre, on sait que les membres de la distribution principale - dont font partie les jeunes Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo et Caleb McLaughlin - sont sous contrat pour six ans.

Dire que la deuxième saison était attendue serait un euphémisme. Selon la firme Nielsen, 15,8 millions d'abonnés de Netflix en ont regardé l'entièreté au cours des trois premiers jours durant lesquels elle a été accessible. De ce nombre 361 000 l'ont «consommé» en 24 heures seulement.

L'équipe de «Strangers Things» a décroché pas moins de 18 nominations pour les Emmy Awards plus tôt cette année, savouant la victoire à cinq reprises.