Un salaire de 300 000 $ US à 12 ans

Agence QMI 27-11-2017 | 11h23

Si les choses se passent comme prévu, l'actrice Alison Fernandez touchera, à 12 ans, plus de 300 000 $ US grâce à un simple rôle à la télé américaine.

Vedette de la relance de la série fantastique «Once Upon a Time» («Il était une fois» en version française) diffusée sur les ondes d'ABC, l'enfant obtient un salaire de 14 000 $ US par épisode, rapporte TMZ. Parce qu'elle doit prendre part au tournage des 22 épisodes de la septième saison avec son important personnage de Lucy, elle devrait mettre la main sur 308 000 $ US pour le travail effectué devant les caméras de cette populaire production.

Encore toute jeune, Alison Fernandez compte déjà une vingtaine de projets à son actif en combinant ses apparitions à la télé et celles au cinéma. Plus tôt cette année, elle a notamment joué sur le plateau de la superproduction «Logan» mettant en vedette Hugh Jackman dans le rôle-titre. Au cours des dernières années, il a aussi été possible d'apprécier sa présence au sein de la distribution de séries telles que «Law & Order: Special Victims Unit» («New York, unité spéciale») et «Orange Is the New Black» («L'orange lui va si bien»).