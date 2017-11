Retours, humour et karaoké sur Tou.tv

Yan Lauzon 14-11-2017 | 16h08

Les séries «Trop.» et «Cheval-Serpent» auront droit à une deuxième saison sur Tou.tv l'an prochain. Tout comme «En audition avec Simon», elles font partie des nombreux retours attendus au sein de la programmation 2017-2018 de la plateforme numérique dévoilée mardi.

Mettant en vedette Evelyne Brochu et Virginie Fortin, «Trop.» accueillera notamment François Létourneau, Germain Houde et Jean-François Provençal dans ses nouveaux épisodes.

L'annonce du syndrome de bipolarité faite, les soeurs Anaïs et Isabelle voudront modifier leur existence. «Anaïs se découvre un désir de devenir artiste. Elle veut s'émanciper, s'exprimer pendant qu'Isabelle essaie de vivre une vie parallèle à sa relation d'aide, d'exister autrement», a détaillé l'auteure Marie-Andrée Labbé.

Après avoir fracassé les records d'écoute de Tou.tv, l'aventure de «Cheval-Serpent» se poursuivra, mais sans Sylvain Archambault. C'est Rafaël Ouellet qui prendra place sur la chaise réservée au réalisateur.

Les répétitions s'amorceront cette semaine si bien que le tournage se mettra en branle dès dimanche.

En prestation

D'abord relayée par Tou.tv il y a près de huit ans, la websérie «En audition avec Simon» effectuera elle aussi un retour, mais avec une présence féminine beaucoup plus forte.

«À l'époque, on voulait toujours avoir de gros noms et on avait peut-être 75% - 80% de gars. On avait toujours de la misère à trouver des filles. En ce moment, je fais le casting et c'est l'inverse», a expliqué Simon-Olivier Fecteau.

Plusieurs nouveautés seront également proposées au cours des prochains mois par la plateforme.

Parmi elles, il y aura «Karaoké». Se décrivant comme des «karaokistes légers, de plaisance», Léane Labrèche-Dor et Martin Proulx se lanceront dans la tournée des bars du Québec pour découvrir «les stars locales de la nuit».

«Léane et moi, on a une petite dépendance au karaoké; on trouve que ce sont des soirées qui procurent un plaisir qui se retrouve nulle part ailleurs. C'est un milieu intense», a avoué Martin Proulx.

Rires et nostalgie

Les amateurs d'humour seront aussi servi avec la présentation, avant les Fêtes, des shows «Louis T.: objectivement parlant» et «Les Morissette en spectacle».

Julien Lacroix tiendra pour sa part la vedette de la comédie «Le band et Sébastien» en prêtant ses traits au gagnant d'un concours de chant qui veut s'éloigner de la pop pour se consacrer à de la musique dite «sérieuse».

Pour ceux qui ont la fibre nostalgique, outre «Rumeurs» et les oeuvres de Serge Boucher «Aveux» et «Apparences», «Fortier» de Fabienne Larouche refera bientôt surface.