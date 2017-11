«La Voix Junior» : les finalistes choisis

Samuel Pradier 12-11-2017 | 22h55

Les jeux sont faits! Alyssa, Angélie, Sydney, Silya, Clara et Alexandre sont les finalistes de la seconde saison de «La Voix Junior», diffusée à TVA.

Ils ont été sélectionnés, dimanche, suite aux chants de bataille.

L'équipe de Marc Dupré a ouvert les festivités par une performance d'équipe particulièrement entrainante sur une chanson du coach, «Du bonheur dans les étoiles». Les hostilités ont ensuite débuté avec la succession des candidats de l'équipe, qui sont passés sur la scène les uns après les autres.

La petite Mia Lessard a défendu sa place en chantant «Je veux» de Zaz, Laurie Pouliot avait choisi «What About Us» de Pink, Alexandru Tutuianu a opté pour une chanson en espagnol, «Vivir Mi Vida» de Marc Anthony. Angélie St Amand a interprété «Place de la République» et Alyssa Ly-Mandeville a étonné avec «Ain't No Other Man» de Christina Aguilera.

Marc Dupré a décidé de garder Alyssa pour sa voix incroyable et Angélie, car sa voix le touche à chacune de ses performances.

Girl Power

Marie-Mai avait aligné ses cinq candidates sur la scène pour la chanson d'équipe sur «Me Too» de Meghan Trainor. Anissa Essalihi a débuté la compétition avec «L'amour a pris son temps», suivi de Janibelle Poirier avec «Numb». L'Ontarienne Kate Howard a osé chanter en français «Éclat» d'Alexe Gaudreault, puis Sydney Lallier a rappé et chanté sur «Hopeful» de Bars and Melody, avant que Silya Kacel termine avec «L'amour est un oiseau rebelle», tiré de «Carmen» de Bizet.

Complètement sous le charme, Marie-Mai a rapidement annoncé le nom de Sydney qui a livré une des meilleures performances de la soirée. Elle a ensuite choisi de garder Silya pour son authenticité.

Des talents en herbe

La chanson «Soleil», du chanteur français Grégoire, avait été judicieusement choisie par Alex Nevsky pour la performance d'équipe.

Alexandre Picard a ouvert les chants de bataille de l'équipe avec une solide interprétation de «Le blues du businessman» de Starmania, suivi de Clara Lévesque avec «Skinny Love» de la chanteuse Birdy. Estelle Fortin-Lafrance avait opté pour «Destin» de Céline Dion, alors que Paul Moreau s'accompagnait au piano sur «Je voudrais voir la mer», et Victoria Flores a terminé avec «Zombie» de The Cranberries.

Parce qu'elle lui procure des frissons dans le dos chaque fois qu'il l'entend, Alex Nevsky a d'abord choisi de garder Clara, et parce qu'il a une voix incroyable, Alexandre a aussi gagné sa place pour la finale, dimanche prochain.

Les finalistes de La Voix Junior

Équipe Dupré

Alyssa Ly-Mandeville, 12 ans, Montréal

Angélie St Amand, 13 ans, Dieppe (N.B.)

Équipe Marie-Mai

Sydney Lallier, 10 ans, Granby

Silya Kacel, 14 ans, Laval

Équipe Alex Nevsky

Clara Lévesque, 13 ans, Montréal

Alexandre Picard, 14 ans, Montréal