«La Voix Junior» : des jeunes candidats émouvants

Samuel Pradier 24-09-2017 | 21h39

MONTRÉAL | Talent et émotion étaient au rendez-vous de la première émission de la seconde saison de «La Voix Junior», dimanche soir, à TVA, alors que les jeunes de 7 à 14 ans étaient invités à participer aux auditions à l'aveugle.

Après avoir ouvert la soirée avec la chanson «Une place pour toi», hymne de cette année, les coachs ont pris place dans leurs fauteuils rouges.

Québéco-japonaise, Mia Lessard a seulement neuf ans, et elle a réussi une parfaite interprétation de «Le casse-tête», de Passe-Partout. Marie-Mai s'est retourné dès les premières notes, alors que Marc Dupré et Alex Nevsky ont suivi quelques secondes plus tard. Malgré tout l'enthousiasme de Marie-Mai, Mia a préféré choisir Marc comme coach.

Rescapé du tremblement de terre d'Haïti, Yann Marvin Lestin, 12 ans, a été impressionnant avec son interprétation de « When We Were Young» d'Adele. Calme et posé durant sa prestation, il a avoué n'avoir jamais suivi de cours de chant, hormis sur Youtube. Marie-Mai aura la chance d'être sa coach.

Victoria Flores a été davantage perturbé lorsqu'elle a vu les trois chaises se retourner pour elle. La Lavalloise de 14 ans a fait une version jazzy de «Seven Nation Army» qui beaucoup plu aux coachs, elle va continuer l'aventure dans l'équipe d'Alex Nevsky.

Première rappeuse à se présenter à «La Voix Junior», Sydney Lallier a eu la chance de recevoir un message d'encouragement de Will.i.am des Black Eyed Peas avant qu'elle ne chante leur chanson «Where Is the Love». Même s'il est le seul à ne pas s'être retourné, Alex est allé rapper avec elle. Mais elle a choisi de garder Marie-Mai comme coach.

Aussi à l'aise avec un micro qu'avec une raquette de tennis dans la main, Maika Lafrance, 9 ans, rêvait qu'Alex Nevsky se retourne durant son interprétation de «Montréal» d'Ariane Moffatt. Et c'est exactement ce qui est arrivé, à la dernière seconde de la fin.

Alyssa Ly-Mandeville, 12 ans, a fait retourner Marie-Mai et Marc Dupré dès les premières notes de son interprétation de «Who's Lovin' You». Alex Nevsky a aussi appuyé sur son bouton. La Montréalaise va continuer l'aventure dans l'équipe Dupré.

Après avoir échoué à l'audition à l'aveugle, l'an dernier, Alexandre Picard a beaucoup travaillé pour livrer une spectaculaire interprétation de «Je suis malade». Les trois coachs étaient complètement abasourdis devant autant de talent. Alex Nevsky sera son coach pour la saison.

L'expérience d'audition à l'aveugle ultime (le candidat est aussi caché des téléspectateurs) a réservé une surprise, puisque ce sont des jumeaux qui sont apparus derrière le rideau. Les trois coachs se sont retournés sur l'interprétation de «Lips Are Movin» de Xavier et Cédrick Tremblay. Les deux garçons de 11 ans se sont parlé dans l'oreille avant de choisir Marc Dupré.

Aveugle de naissance, Sylia Kacel est une fonceuse. Non seulement elle pratique le judo, mais elle chante aussi très bien. Son interprétation de «Aimer» a fait retourner les trois coachs. Marie-Mai est devenue fort émue en s'apercevant que la jeune fille de 14 ans était non-voyante. C'est désormais elle qui va l'accompagner dans l'aventure en tant que coach.

Comme l'année dernière, les mentors lancent parfois trop de qualificatifs flatteurs et élogieux pour obtenir la faveur d'un jeune candidat. Tous les jeunes qui participent aux auditions à l'aveugle sont toutefois gagnants puisqu'ils participeront aux trois spectacles de «La Voix Junior», le 9 décembre au Centre Vidéotron de Québec, et le 16 décembre, à 15h et 19h30, au Centre Bell de Montréal.

Les candidats retenus de la première émission de «La Voix Junior»

ÉQUIPE MARC DUPRÉ

- Mia Lessard, 9 ans, Stoneham

- Alyssa Ly-Mandeville, 12 ans, Montréal

- Xavier et Cédrick Tremblay, 11 ans, Saguenay

ÉQUIPE MARIE-MAI

- Yann Marven Lestin, 12 ans, Montréal

- Sydney Lallier, 11 ans, Granby

- Sylia Kacel, 14 ans, Laval

ÉQUIPE ALEX NEVSKY

- Victoria Flores, 14 ans, Laval

- Maika Lafrance, 9 ans, Montréal

- Alexandre Picard, 14 ans, Montréal