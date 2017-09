Maripier Morin animera «Face au mur» à TVA

Agence QMI 18-09-2017 | 14h35

Maripier Morin a décroché un nouveau boulot d'animatrice à TVA. Après «Faites comme chez vous», celle qui a désormais sa «clique» à «La Voix Junior» pilotera «Face au mur», le prochain jeu du réseau.

L'adaptation du populaire concept américain «The Wall» sera diffusée dès l'hiver.

Rendez-vous permettant de tester ses connaissances générales, l'émission met en vedette un imposant mur doté de quatre étages. Des balles vertes permettent aux concurrents de tenter d'amasser un million de dollars, mais leurs gains peuvent aussi rapidement s'envoler si les boules rouges se mettent de la partie.

Pour Maripier Morin, «Face au mur» est une occasion de poursuivre son exploration de la profession d'animatrice.

«Avoir la possibilité de récompenser des gens qui font du bien et une différence me rejoint énormément. ¨Face au mur¨ est un genre d'émissions qui me stimule au plus haut point et qui me permettra d'exploiter une nouvelle facette de mon métier,» laisse-t-elle savoir dans un communiqué.

Les gens qui veulent tenter leur chance «Face au mur» peuvent s'inscrire en ligne (faceaumur.ca) avant le 25 septembre.