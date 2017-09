Le retour d'«Histoires en cour» à TVA

Sandrine Moro 14-09-2017 | 14h56

Présentée par Marie-Christine Bergeron, la série documentaire «Histoires en cour», qui a touché le coeur des Québécois l'automne dernier, revient pour une deuxième saison jeudi soir à 19 h sur les ondes de TVA.

D'une durée de 30 minutes, chaque épisode présente une histoire percutante racontée par le ou les protagonistes principaux, et appuyée par le témoignage d'un expert (psychologue, avocat, juge, etc). Derrière chaque drame humain, des émotions fortes, des souvenirs immuables et une histoire en cour... qui aurait très bien pu nous arriver.

Pour le premier épisode, la journaliste de TVA Nouvelles ira à la rencontre de la famille et des amies de Kevin Gratton, victime d'un grave accident de la route, et dont la vie se trouve transformée à jamais.