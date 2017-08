Programmation d'automne: V reste «En mode Savail»

Agence QMI 22-08-2017 | 17h36

MONTRÉAL - De retour avec son talkshow de fin de soirée pour une cinquième saison, Éric Salvail demeure l'homme fort de V. En effet, la chaîne, qui a peu remanié sa grille horaire à l'automne, lui donne toujours carte blanche du lundi au jeudi.

Aussi le diffuseur continue-t-il de miser sur ses rendez-vous établis plutôt que sur de nouvelles productions originales, sauf pour deux docuréalités: «Haute sécurité» et «Huissiers». À la manière de Z télé qui nous emmènera prochainement entre les murs de la prison de Bordeaux, dans «En prison», les deux séries documentaires à haute tension montreront des facettes moins commodes de deux métiers. Si les agents de sécurité Garda sont souvent la proie des bandits, «La police court après les voleurs, les voleurs courent après nous autres» dira l'un d'eux, le travail des huissiers, ces «mal aimés», n'est pas de tout repos non plus. Les spectateurs pourront les suivre dans leurs interventions - saisies et expulsions -, souvent musclées.

La tradition du 5 à 7

Sinon, le 5 à 7 en semaine demeure inchangé, Mathieu Baron reprend son jeu de séduction «Coup de foudre», alors qu'une neuvième saison d'«Un souper presque parfait», dont la 1000e émission sera diffusée au début novembre, revient à l'antenne. L'avocate Anne-France Goldwater, elle aussi, reprend du service avec ses cas de petites créances dans «L'arbitre», le vendredi soir.

Autre retour en ondes, mais sur un autre réseau: «Occupation double» s'envolera à Bali pour une 11e mouture. Avec Jay Du Temple aux commandes, l'émission sera diffusée trois fois par semaine, comme autrefois à TVA, mais ici les dimanches, lundis et jeudis. Par ailleurs, la chanson-thème a été revampée par Valérie Daure, une ancienne candidate de «La Voix» en 2014. Comme le fait le réseau AMC avec son phénomène télévisuel «The Walking Dead», où une équipe commente les épisodes tout de suite après leur diffusion, Marina Bastarache alimentera les discussions entourée de collaborateurs à «OD+ en direct», offerte sur la chaîne soeur MusiquePlus.

Au rayon des fictions, V a fait le plein d'acquisitions à l'étranger, dont «24 heures chrono: L'héritage», «10 jours dans la vallée», «Bellevue», «Pure», «Heure limite» et «Intemporelle».

Les «Barmaids» et «Les Kult»

Tandis que «Barmaids» a embauché trois nouvelles recrues: Vanessa, Eve et Ann-Gaëlle qu'on découvrira à MusiquePlus dès le 31 août, une autre téléréalité risque de s'inscrire dans les habitudes des téléspectateurs le jeudi soir, «Les Kult», qui suit le couple atypique formé d'Olivier, cofondateur du salon barbier Maison Privée, et de Victoria, ancienne actrice porno.