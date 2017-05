Un nouveau rendez-vous estival à LCN

Yan Lauzon 25-05-2017 | 05h00

MONTRÉAL | Jérôme Landry et Caroline Proulx prendront la relève de Denis Lévesque, cet été, sur les ondes de LCN.

Le duo animera, en direct sur la chaîne d'information continue, une nouvelle émission quotidienne d'une heure d'actualité et de débats à compter du 3 juillet.

«On va décortiquer l'actualité», précise Jean-Pierre Jodoin, rédacteur en chef de TVA Nouvelles.

«On va l'expliquer, en débattre. On va connaître l'opinion des deux animateurs et des personnes qui viendront en débattre avec eux.»

Bien qu'on prévoie des divergences d'opinions, les rôles n'auront pas été distribués entre les deux animateurs aguerris, avant d'entrer en ondes. «Il n'y aura rien d'artificiel, assure Jérôme Landry, de son côté. On va garder ça très naturel.»

Si l'émission avait été diffusée mercredi soir, de quoi aurait-il été question ? Les deux animateurs, qui aiment aborder, commenter et débattre de sujets, n'ont aucune hésitation.

«La grève dans la construction serait mon premier sujet, assure Jérôme Landry. Aussi Manchester: la sécurité dans les endroits publics, les lieux sportifs, les salles de spectacles. On ne parlera pas de jardinage.»

En plus du récent attentat survenu en Angleterre, le président américain et sa femme auraient été au coeur des discussions entre les deux animateurs.

«La main de Melania qui refuse celle de Donald Trump. Devrait-elle faire semblant ? Est-ce qu'elle devrait, pour les apparences, aller chercher la main de son mari ? Melania Trump ç'a l'air anodin, mais il y a un enjeu derrière ça», souligne de son côté Caroline Proulx.

Des collaborateurs

Bien que la nouvelle émission s'intéressera à plusieurs thèmes majeurs chaque soir, elle aura aussi un côté plus «léger», mais toujours à caractère social.

«On va essayer d'être sérieux quand l'actualité est sérieuse. On va essayer d'avoir du plaisir quand l'actualité va être plus légère. Ce sera très ¨hard news¨, mais ne même temps, quand ça va être le temps de rire, on va se le permettre», précise Jérôme Landry.

Et les deux animateurs ne seront pas seuls devant les caméras. Quand de gros événements feront surface, ils pourront compter sur différents collaborateurs.

«Clairement, s'il y avait des événements comme ceux survenus à Manchester, l'émission prendrait des tournures différentes. Des journalistes se grefferaient à Jérôme et moi», détaille Caroline Proulx.

L'Italie et la Floride attendront

Même si Jérôme Landry devait partir en vacances en Floride pour l'été et que Caroline Proulx était fin prête à s'envoler pour l'Italie afin d'y passer un an, ce projet télé était impossible à refuser.

«Le public est parfois lassé de voir les mêmes visages, note Caroline Proulx. Pour Jérôme et moi, c'est une super opportunité.»

L'émission commencera le 3 juillet. Elle diffusée du lundi au jeudi, à 19 h. Une rediffusion est également prévue à 21 h.