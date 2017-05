Éric Salvail et Guylaine Tremblay les préférés du public

Yan Lauzon 14-05-2017 | 22h58

Guylaine Tremblay et Éric Salvail sont les chouchous du public à la télé. À l'issue du vote mené pour le Gala Artis, diffusé dimanche soir, l'actrice et l'animateur ont été choisis les personnalités de l'année.

En plus d'avoir mis la main sur le prix féminin le plus prestigieux de l'événement (pour une cinquième année consécutive), la vedette du téléroman «Unité 9» a ajouté le trophée de la catégorie rôle féminin – séries dramatiques annuelles à sa riche collection.

L'animateur d'«En mode Salvail», Éric Salvail, est quant à lui le seul homme à pouvoir se vanter d'être monté sur scène à deux reprises pour accepter un prix. Avant d'apprendre son gain dans la catégorie masculine ultime (son premier en carrière), il s'est vu remettre le trophée de l'animation de magazines culturels ou talk-shows.

Doublé amoureux

La comique et touchante histoire d'amour que vivent Antoine Bertrand et Catheine-Anne Toupin dans l'émission «Boomerang» diffusée à TVA a rapporté plus que d'importantes cotes d'écoute à ses deux principaux acteurs.

Les amoureux ont coup sur coup reçu les trophées d'interprétation comique, eux qui prêtent leurs traits à Patrick et Karine depuis deux saisons.

Antoine Bertrand a d'ailleurs offert le premier moment d'émotion du gala en venant accepter le premier prix de la soirée. En plus de sa déclaration d'amour sentie pour sa covedette avec qui il partage sa vie depuis de nombreuses années déjà, il a eu plusieurs mots à l'endroit du public qu'il a dit adorer... mais avec un petit bémol.

«Tu me déranges jamais quand tu me dis que tu m'aimes. Mais quand tu ¨checkes¨ dans mon panier d'épicerie, tu me gosses», a-t-il lancé à la blague.

Touches d'humour

La plupart des éléments comiques du Gala Artis reviennent par contre aux présentateurs. Le duo formé de l'humoriste Mariana Mazza et de l'actrice Karine Vanasse a été particulièrement efficace.

«Depuis qu'on est amies, j'ai un fantasme. Je veux pleurer comme toi», a avoué Marianna Mazza à Karine Vanasse alors que cette dernière s'est amusée à lui demander de l'aider à faire rire comme elle.

Après avoir touché la cible à maintes reprises, se moquant tour à tour gentiment de Guylaine Tremblay et Chantal Machabée, l'efficace Fabien Cloutier a même eu droit à une ovation.

En aide aux sinistrés

À la fin de son monologue d'ouverture, l'animateur Guy Jodoin a quant à lui profité de la tribune qui lui a été offerte pour solliciter l'aide du public afin d'amasser des fonds pour les sinistrés des inondations du Québec via la Croix-Rouge.

Lauréat du prix décerné à l'animateur de bulletins de nouvelles, Pierre Bruneau a aussi eu un mot pour les gens victimes des inondations. Le chef d'antenne a d'ailleurs précisé qu'il se sentait «un peu mal» de célébrer de la sorte.

Une autre vedette de TVA, Charles Lafortune, a savouré la victoire. Grâce à «La Voix» et «La Voix Junior», l'animateur a rappelé qu'il avait eu la chance de profiter d'une visibilité toute l'année à la télé. Idem pour Gino Chouinard, l'animateur du rendez-vous matinal «Salut, bonjour!» qui a pu apprécier un 10e sacre en carrière

Les vedettes de TVA

Fidèle à ses artistes préférés depuis plusieurs années, le public a encore une fois récompensé plusieurs vedettes de TVA tout au long de la soirée.

Ainsi, en plus du tandem Bertrand-Toupin, Pierre Bruneau, Charles Lafortune, Gino Chouinard, Guy Jodoin et Dave Morissette ont une fois de plus fait la barbe à leurs adversaires, comme animateur d’une émission de jeux et animateur d’une émission de sport, respectivement.

Place à la musique

Parmi les prestations musicales qui ont agrémenté l'événement, notons la version du succès de Mika «Elle me dit» par les jeunes chanteurs de «La Voix Junior», menés par le gagnant de la première édition, Charles Kardos.

Annie Villeneuve a aussi offert une réinterprétation sentie de la chanson «Le cœur est un oiseau» - composée par Richard Desjardins – afin de rendre hommage aux grands disparus de la dernière année tels que Janine Sutto ou encore Pierre Lalonde.

Les gagnants du 32e Gala Artis:

Rôle masculin / comédies

*GAGNANT: Antoine Bertrand («Boomerang»)

Adib Alkhalidey («Like-moi!»)

Jean-Michel Anctil («Mes petits malheurs»)

Martin Petit («Les pêcheurs»)

Antoine Vézina («lol :-)», «Web thérapie»)

Rôle féminin / comédies

*GAGNANTE: Catherine-Anne Toupin («Boomerang»)

Sophie Cadieux («Lâcher prise»)

Anne Casabonne («Complexe G»)

Édith Cochrane («Complexe G», «Web thérapie»)

Katherine Levac («Like-moi!»)

Animateur/animatrice de bulletins de nouvelles

*GAGNANT: Pierre Bruneau («TVA Nouvelles»)

Céline Galipeau («Le Téléjournal»)

Pascale Nadeau («Le Téléjournal»)

Patrice Roy («En direct avec Patrice Roy», «Le Téléjournal»)

Sophie Thibault («TVA Nouvelles»)

Animateur/animatrice d’émissions de variétés ou de divertissement

*GAGNANT: Charles Lafortune («La Voix», «La Voix Junior»)

France Beaudoin («En direct de l’univers»)

Véronique Cloutier («Votre beau programme»)

Éric Salvail («Les recettes pompettes»)

Jean-Philippe Wauthier («Les dieux de la danse», «La soirée est (encore) jeune»)

Animateur/animatrice d’émissions de services

*GAGNANT: Gino Chouinard («Salut, bonjour!»)

Marie-Claude Barrette («Deux filles le matin», «Virages»)

Johane Despins («L’épicerie«)

Marina Orsini («Deuxième chance», «Marina Orsini»)

André Robitaille («Entrée principale»)

Rôle masculin / séries dramatiques saisonnières

*GAGNANT: Marc-André Grondin («L’imposteur»)

Éric Bruneau («Blue Moon», «Mensonges», «Prémonitions»)

Alexandre Goyette («Feux»)

Charles Lafortune («Karl & Max»)

Vincent Leclerc («Les pays d’en haut»)

Rôle féminin / séries dramatiques saisonnières

*GAGNANTE: Maude Guérin («Feux»)

Mélissa Désormeaux-Poulin («Mensonges», «Ruptures»)

Sarah-Jeanne Labrosse («Les pays d’en haut»)

Fanny Mallette («Feux», «Mensonges»)

Karine Vanasse («Blue Moon»)

Animateur/animatrice d’émissions de jeux

*GAGNANT:Guy Jodoin («Le tricheur»)

Jean-François Baril («La guerre des clans»)

Alexandre Barrette («Taxi payant»)

Stéphane Bellavance («Au suivant, génial!»)

Patrice L’Écuyer («Des squelettes dans le placard», «Silence, on joue !»)

Artiste d’émissions jeunesse

*GAGNANTE: Sarah-Jeanne Labrosse («L’appart du 5e», «Le chalet»)

Stephane Bellavance («Arrange-toi avec ça»)

Mehdi Bousaidan («Med»)

Yan England («L’appart du 5e»)

Phil Roy («ALT (actualité légèrement tordue)», «ALT 2016: on ferme l’année», «Code G.»)

Animateur/animatrice de magazines culturels et talk-shows

*GAGNANT: Éric Salvail («En mode Salvail»)

Guy A. Lepage («Tout le monde en parle»)

Julie Bélanger («Ça finit bien la semaine»)

Pénélope McQuade («Les échangistes»)

André Robitaille («Les enfants de la télé»)

Animateur/animatrice d’émissions de sport

*GAGNANT: Dave Morissette («Dave Morissette en direct», «Destination Coupe Stanley»)

Dany Dubé («#LavoieDubé»)

Pierre Houde («Le Grand Prix de Formule 1», «Le hockey des Canadiens»)

Stéphane Langdeau («L’antichambre»)

Chantal Machabée («Hockey 360», «L’antichambre», «Le 5 à 7», «Sports 30»)

Rôle féminin séries dramatiques annuelles

*GAGNANT: Guylaine Tremblay («Unité 9»)

Céline Bonnier («L’heure bleue», «Unité 9»)

Ève Landry («Unité 9»)

Magalie Lépine-Blondeau («District 31»)

Sophie Lorain («Au secours de Béatrice»)