Un record pour le Groupe TVA : 37 % de parts de marché

Agence QMI 10-05-2017 | 15h08

MONTRÉAL - Les chaînes du Groupe TVA continuent de dominer le marché télévisuel du Québec, cumulant comme à l'automne dernier 37 % des parts, selon les sondages Numeris, pour la période du 9 janvier au 23 avril.

Il s'agit, selon le Groupe TVA, d'un niveau d'écoute record pour l'ensemble de ses chaînes, «une première au Québec pour un groupe média», souligne-t-on dans un communiqué diffusé mercredi,

«Il est extraordinaire de constater que, à l'heure où les sources de divertissement et les médias sociaux se multiplient et accaparent toujours plus de temps dans la vie des Québécois, le Réseau TVA et les chaînes spécialisées du Groupe sont non seulement regardés par plus de téléspectateurs, mais sont regardés encore plus longtemps», a souligné Julie Tremblay, présidente et chef de la direction de Québecor Groupe média et Groupe TVA.

À elle seule, la chaîne généraliste du groupe obtient 24,3 % des parts de marché, des résultats supérieurs à ceux de la SRC et de V télé réunies, qui ont respectivement récolté 14,1 % et 6,9 % à l'hiver.

Au nombre des 10 émissions les plus écoutées, huit étaient diffusées sur les ondes de TVA, dont deux - «La Voix» et «Les beaux malaises» - ont rallié chacune plus de 2 millions de téléspectateurs.

Les dramatiques populaires «O'», «Au secours de Béatrice», «L'échappée» et «L'heure bleue» font également bonne figure avec une moyenne d'écoute de 859 700.

Même tendance à la hausse du côté des chaînes spécialisées, qui ont grimpé de 10, 7% à 12,7% en un an. «Le hockey des séries éliminatoires» de la chaîne TVA Sports s'est particulièrement démarqué en se hissant dans le palmarès des 10 émissions millionnaires, avec 1 383 600 téléspectateurs branchés à l'antenne.

Le secteur de l'information domine aussi ses concurrents. Pierre Bruneau aux commandes du «TVA Nouvelles» de 18 h, rejoint 845 000 téléspectateurs (34,5% des parts de marché), alors qu'il était suivi par 799 000 à l'automne.

Fait à noter, sept des 10 émissions favorites des milléniaux sont diffusées à TVA. Ainsi, chez les 18-34 ans, le réseau décroche 19,6 % de parts de marché, comparativement à 9,7 % pour la SRC et 7,1% pour V télé.