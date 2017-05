«En famille», première fiction offerte à Canal Vie

Agence QMI 03-05-2017 | 10h54

Cet automne, Canal Vie diffusera sa toute première fiction. Adaptée de la série française du même titre, la comédie à sketches «En famille» pourra compter sur le talent de Guy Nadon, Marie-Soleil Dion, Brigitte Lafleur, Chantal Baril, Mani Soleymanlou, Marie-Ève Beauregard et Alex Godbout.

Composée de 13 épisodes de 30 minutes, la nouveauté réalisée par Martin Talbot («Les Parent») s'intéressera à une famille presque comme les autres. Entre conflits et moments de tendresse, grands-parents, parents et adolescents tenteront de s'affirmer.

«Le projet nous a tout de suite plu parce qu'il présente avec humour les hauts et les bas de trois générations d'un même clan, ce qui s'inscrit tout à fait dans notre mandat, soit celui d'être branché sur les préoccupations des femmes et de leur famille au quotidien», a laissé savoir dans un communiqué Chantal Fortier, directrice des productions originales et chef de marque pour Canal Vie.

Les auteurs Sylvie Bouchard et Jean Pelletier - qui ont respectivement collaboré aux textes des comédies à succès «Un gars, une fille» et «Les Parent» - assureront l'adaptation québécoise créée par Alain Kappauf et Florence Levard.

La comédie «En famille» sera produite par Zone3. La date de sa première diffusion n'est pas encore connue.