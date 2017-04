Le métal a conquis du public

Samuel Pradier 24-04-2017 | 00h34

MONTRÉAL - À la surprise générale, le «métalleux» Louis-Paul Gauvreau a gagné les quarts de finale de La Voix, dimanche, dans l'équipe d'Isabelle Boulay. Désirée, Sam Tucker et Michaël sont les trois autres gagnants de la soirée.

L'équipe de Marc Dupré a ouvert la compétition avec Margau, qui a défendu sa place en interprétant la chanson Let It Go. Maxime Desrosiers a poursuivi avec une reprise de Je suis cool de Gilles Valiquette, avant que Michaël termine le trio avec Aimons-nous d'Yvon Deschamps.

Marc a donné plus de points à Margau, mais le public a voté davantage pour Michael. Les 33 points du coach et les 47 points du public lui auront permis d'accéder à l'étape suivante pour l'équipe de Marc Dupré.

Équipe Pierre

Hanorah a été la première de l'équipe de Pierre Lapointe à monter sur la scène. Elle a réinterprété Mon coeur pour te garder d'Amélie Veille en l'adaptant à son style, avec notamment une section de cuivres derrière elle.



Sam Tucker a livré une performance époustouflante avec la chanson Down in Mexico d'Elvis Presley devant sa mère et sa grand-mère qui avaient exceptionnellement fait le voyage depuis la Grande-Bretagne pour assister à cette soirée. Enfin, Zaya Solange a terminé le trio avec une relecture de Papaoutai de Stromae.

Avec 70 points, plus fort pourcentage du public de tous les quarts de finale, et les 35 points du coach, Sam Tucker accède à la demi-finale.

Équipe Éric

Éric Lapointe avait mis en compétition Cindy Daniel qui a livré une dynamique performance avec Me and Bobby McGee. Désirée a suivi en commençant avec une impressionnante introduction a cappella de Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins. Jean-Seb Carré a terminé la compétition pour l'équipe d'Éric avec une prestation qui manquait un peu de punch sur Chasse-galerie de Claude Dubois.

Désirée a gagné son ticket pour l'étape suivante en obtenant 35 points du coach et 56 points de la part du public.

Équipe Isabelle

L'équipe d'Isabelle Boulay a terminé la soirée avec Amos J., qui a livré une prestation toute en émotion sur Your Song. Louis-Paul Gauvreau a impressionné autant par son costume que par sa performance enflammée sur L'abime du rêve du groupe métal Incandescence. Willis Pride, qui avait délaissé son piano, a terminé avec Juste une p'tite nuite des Colocs.

Le public a visiblement choisi de suivre Isabelle dans son amour pour la musique métal. Elle lui a donné 36 points et le public lui a offert 52 points, Louis-Paul Gauvreau sera donc en demi-finale.

Une invitée explosive

La chanteuse Zaz a ouvert la soirée avec un numéro enlevant durant lequel elle a interprété plusieurs de ses grands succès en compagnie des douze candidats en compétition ce dimanche.

Sautillante tout au long de sa prestation, la chanteuse était visiblement très heureuse d'être là. «J'avais envie de mettre les candidats à l'aise, car c'est toujours stressant d'être à la télé. Je voulais qu'ils relâchent la pression dès le départ.»

En cette journée de premier tour des élections présidentielles en France, Zaz a confié être déçue du résultat. «Je crois aux actes citoyens, je crois qu'on peut changer beaucoup de choses si les gens agissent au niveau local, ce qui se fait beaucoup en France. Il y a beaucoup de gens qui réinventent la société même si on ne les voit pas beaucoup dans les médias.»