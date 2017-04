Jian Ghomeshi refait surface

Plus d'un an après avoir été acquitté dans une affaire hautement médiatisée d'agression sexuelle, l'ancien animateur radio de CBC Jian Ghomeshi tente d'effectuer un retour dans la sphère publique.

C'est par le biais d'une nouvelle baladodiffusion que l'animateur congédié par la société d'État refait surface.

Après un an de silence, Jian Ghomeshi s'est manifesté lundi sur les médias sociaux. L'homme de 49 ans a publié un message sur Twitter visant à promouvoir son nouveau projet, The Ideation Project.

Hi. For those interested, here is something I’ve been working on... https://t.co/IksyTcjAlZ