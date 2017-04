«Lâcher lousse»: auditions à Québec et Montréal ce weekend

06-04-2017 | 15h40

Exécuter différents jeux en équipe après avoir été hypnotisés par Messmer, voilà l'original défi auquel seront confrontés les participants de la nouvelle émission de TVA Lâcher Lousse, dont les auditions ouvertes au public se tiendront samedi à Québec et dimanche à Montréal.

Sous la gouverne de Charles Lafortune, le jeu-variété promet de provoquer des fous rires et de nombreuses distractions en raison des consignes énoncées par Messmer.

«C'est comme être un animateur de jeu, ce que j'ai fait durant des années, mais sur l'acide. Tout le monde essaie de réaliser les défis, mais ça n'a aucun sens!», a expliqué l'animateur en entrevue au Journal de Montréal.

«"Lâcher Lousse", c'est du divertissement à l'état pur, une véritable thérapie par le rire», a pour sa part précisé la vice-présidente marques et contenus de Groupe TVA, Ginette Viens, dans un communiqué.

«Lâcher Lousse» est l'adaptation du jeu anglais You're Back in the Room offert sur les ondes de la chaîne ITV. Coproduite par Pixcom et Entourage Télévision, elle a été développée en collaboration avec Québecor Contenu.

Des prix en argent seront décernés aux gagnants. Les caméras devraient tourner dès le mois de juillet.

Détails des auditions

Samedi 8 avril, de 10 h à 16 h 30, au Château Laurier à Québec

Dimanche 9 avril, de 10 h à 16 h 30, à la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau à Montréal.