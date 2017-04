Beverly Hills: Luke Perry parle d'une réunion possible

05-04-2017 | 14h24

Luke Perry croit qu'il serait tout à fait possible que la distribution de la populaire série Beverly Hills 90210 se réunisse pour un projet spécial.

L'acteur, qui incarnait le «bad boy» Dylan dans l'émission diffusée dans les années 1990, a confié à Splash News qu'il serait prêt à embarquer dans un tel projet si jamais il se concrétisait.

«Je vais vous dire, avec la distribution originale, et s'ils reviennent, je suis prêt à me recoiffer. Je ne plaisante pas, on sortira le gel et on remettra ça», a-t-il dit à Splash News.

«Assez de temps a passé et c'est quelque chose qu'Aaron (Splelling, le producteur) a toujours voulu quand il était en vie. Ça faisait seulement 10 ans que la série était terminée et il voulait qu'on se réunisse et qu'on fasse quelque chose. Alors pour l'honorer et pour retrouver tous les autres, j'adorerais le faire», a ajouté l'acteur de 50 ans.