Le cadeau d'Ellen DeGeneres pour Céline Dion

31-03-2017 | 11h47

Céline Dion a participé de nombreuses fois au Ellen DeGeneres Show et l'animatrice du talkshow a profité de son anniversaire jeudi pour lui rendre un bel hommage.

Un montage partagé notamment sur Instagram montre quelques-uns des meilleurs moments de la diva québécoise à la populaire émission américaine. «S'il vous plaît dites "bonjour" à Céline Dion», peut-on entendre l'animatrice dire au début du montage, avec un beau «bonjour en français».

Happy birthday, @CelineDion! Or as they say in your native tongue, have a happy birthday, eh? Une publication partagée par Ellen (@theellenshow) le 30 Mars 2017 à 10h29 PDT

Puis, les scènes se succèdent et on voit la chanteuse québécoise se prêter avec beaucoup d'humour à différents segments de l'émission. Céline Dion chante, montre des excerces de voix, danse, répond aux questions d'Ellen DeGeneres, etc.

Le montage se termine avec une petite animation d'une carte de fête sur laquelle il est écrit «D'Ellen à Céline Dion». Et à l'intérieur, une Ellen DeGeneres en bonhomme illustré sort d'un gâteau d'anniversaire.

Une belle façon pour l'animatrice de souhaiter bonne fête à l'interprète de Encore un soir, qui a eu 49 ans jeudi.