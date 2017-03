Enfin une bande-annonce pour le Trône de fer 7 !

30-03-2017 | 14h38

Une première bande-annonce pour la prochaine saison du Trône de fer est enfin sortie!

Au début du mois, la date de sortie des prochains épisodes (16 juillet), une affiche et un aperçu, plus sonore que visuel, avaient été dévoilés.

Désormais, on peut voir quelques séquences dans la nouvelle bande-annonce partagée jeudi par la production. Trois personnages sont visibles: Daenerys Targaryen, Jon Snow et Cersei Lannister. On vous laisse la découvrir par vous même:

La septième saison commencera le 16 juillet prochain sur HBO.