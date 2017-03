Victoria Beckham participera au Carpool Karaoke

30-03-2017 | 09h21

Victoria Beckham est aujourd'hui plus connue pour ses talents de styliste que de chanteuse. «Posh Spice» a pourtant accepté l'invitation de James Corden pour participer au Carpool Karaoke, une séquence dans laquelle des invités de prestige sont en voiture avec l'animateur James Corden au volant et chantent des titres qu'ils aiment.

On attend avec impatience la reprise de ses plus fameux morceaux remontant à l'époque où elle faisait partie des Spice Girls ainsi que les quelques titres qu'elle avait chanté durant sa courte carrière solo. Certaines photos et vidéos de l'enregistrement de l'émission sont d'ailleurs visibles sur son compte Instagram et sur Instagram Story.

What is so funny @j_corden 😂😂😂 X VB Une publication partagée par Victoria Beckham (@victoriabeckham) le 29 Mars 2017 à 13h29 PDT

On peut la voir dire face caméra sans une «story» qui n'est donc plus accessible: «donc on est là pour filmer Carpool Karaoke» avant de tourner la caméra vers James Corden qui s'installe dans le siège du conducteur.

Victoria Beckham teases Carpool Karaoke appearance, and we are so ready for it https://t.co/wJIBUuHpyw pic.twitter.com/OwiGgFrAzs — HuffPost UK Ent (@HuffPostUKEnt) 30 mars 2017

Pour certains fans, cette participation risque pourtant de choquer. En effet, la star a refusé de participer à la réunion anniversaire des Spice Girls car elle préférait se concentrer plus sur sa carrière de styliste que son ancienne carrière musicale. Mais bon, revoir Victoria Beckham chanter Wannabe, ça n'a pas de prix.