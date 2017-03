La Voix : les mentors racontent leur expérience

Samuel Pradier 01-04-2017 | 04h00

Si les coachs jouent un rôle déterminant au début de l'aventure de La Voix dans le choix des candidats, les mentors ont aussi un rôle important à jouer.

Dans d'autres versions internationales de The Voice, les mentors sont parfois sous-utilisés, mais dans la version québécoise, c'est certainement l'émission où ils jouent un rôle prépondérant. Ils accompagnent véritablement le coach dans le montage des numéros, et les candidats dans l'enrichissement de leurs connaissances



L'expérience de Corneille

Avant de devenir mentor de Marc Dupré, Corneille a rempli les mêmes fonctions auprès de Garou, en France. «Ce n'est pas du tout le même degré d'implication, tout se passe très vite en France. Mais ça m'a juste donné le goût. J'ai vraiment tripé. C'est rare, après 15 ans de carrière, de vivre une expérience artistique qui nous fait triper encore comme au premier jour.»

Pour avoir déjà aidé différents artistes dans le passé, Corneille savait qu'il avait la fibre du mentorat en lui. «Il y a toujours une espèce d'urgence à La Voix, autant une urgence dans le temps, que dans l'émotion. Accompagner ces gens qui jouent gros, l'enjeu est assez significatif, et être là sans prétention pour les accompagner, j'en sors grandi et plus humble. Je me sens plus utile.»

Le chanteur aura aussi fait une rencontre à laquelle il ne s'attendait pas. «Quand on se rencontre entre artistes, on reste sur nos gardes. Il y a toujours des susceptibilités, une compétition... Avec Marc, je n'avais pas d'affinité préalable, mais il y avait un feeling. Quelque chose lui a fait penser que je pourrais être un bon mentor pour lui. De mon côté, je me disais que je serais certainement plus en phase avec lui. On s'est très vite bien entendu. On est sensible aux mêmes choses dans les voix des candidats. Tout a été très facile.»

La sensibilité des sœurs Boulay

Si elles sont aussi sensibles durant les duels, c'est certainement parce que les sœurs Boulay ont fait de véritables rencontres humaines avec les candidats. «Ce qu'on apprécie le plus dans cette expérience, c'est le contact humain avec humain, a expliqué la brune Mélanie. On assiste vraiment à la naissance de différents artistes. Il y en a beaucoup qui ont déjà de l'expérience, d'autres sont très jeunes et qui font à leurs premiers pas. C'est le fun d'assister à ça.»

Elles ont surtout trouvé difficile de se séparer de candidats qui ont pourtant leur place dans le milieu de la musique. Baume sur leurs cœurs sensibles, plus de la moitié des artistes de l'équipe de Pierre Lapointe sont restés dans la course en étant volés par d'autres coachs.

Les filles avaient quand même peur d'embarquer dans la grosse machine de La Voix. «Mais on réalise que tous les gens qui travaillent sur cette émission sont de beaux humains. J'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience même si c'est des heures éreintantes de travail, des tournages de 20 heures par jour, mais on reste solidaires les uns avec les autres. Mais tout le monde est rempli d'énergie.»

Ayant elles-mêmes bénéficié de l'aide de plusieurs mentors comme Kevin Parent, Michel Rivard ou Vincent Vallières, elles trouvent normal de rendre la même chose à des jeunes qui tentent de faire leur place dans ce milieu.

L'implication de Paul Daraîche

Près de 45 ans de carrière plus tard, Paul Daraîche reste impressionné par l'intensité d'une émission comme La Voix. «Je ne pensais pas que ce que c'était comme ça. J'ai regardé les autres saisons, mais c'est facile de faire des choix devant sa télévision. J'ai trouvé beaucoup plus difficile de prendre des décisions sur le plateau. Mais c'est vraiment le fun à vivre.»

Autant dans le choix initial des candidats que dans les vols, Paul Daraîche souligne le travail exemplaire d'Isabelle, et il comprend aussi son engouement pour Louis-Paul Gauvreau.

«Évidemment, je ne suis pas un amoureux du métal comme Isabelle l'était dans son adolescence, mais je sais apprécier toutes sortes de voix. Louis Paul a quand même un talent particulier, il faut une certaine technique pour chanter comme ça. Et l'individu est très gentil et très attachant.» En période d'écriture pour un nouvel album, il raconte que la fougue de la jeunesse lui a redonné de la vigueur. «Ils ont tellement envie de se battre et d'y arriver que ça m'a redonné de l'énergie pour me remettre en question, continuer à travailler davantage.»

L'humanisme de Michel Pagliaro

Heureux d'avoir pu faire partie de cette aventure, Michel Pagliaro avoue avoir eu du fun. «Ça m'a permis de rencontrer d'autres gens que je ne connaissais pas comme Pierre Lapointe ou les autres mentors. Naturellement, c'était aussi ben le fun de travailler avec Éric, qui est très consciencieux, intègre et dynamique. Il veut faire du bien. En même temps, en tant que mentor, on n'a pas un gros boulot, mais ça m'a fait plaisir d'y participer.»

Il a également trouvé que les candidats étaient très talentueux et s'en sortait bien pour la plupart avec des contraintes difficiles. «Ils chantent des chansons qu'ils n'ont pas choisies, ils ont beaucoup de stress. Certains ont fait de meilleures performances aux répétitions qu'au moment de la performance. Ça passe très vite, même si parfois on aimerait développer des choses, mais le temps n'est pas là.»

Parce qu'il n'a pas la télé chez lui, Pag ne suivra pas ses candidats dans les étapes suivantes, mais il a affirmé qu'il allait les accompagner en pensée. «J'ai aimé mon expérience. Ce n'est pas vraiment le genre de choses dans lesquelles je me sens utile, mais c'était très intéressant et je suis content qu'Éric m'ait appelé.»