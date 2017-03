Pleins feux sur Montréal à Télé-Québec

28-03-2017 | 12h04

Ce printemps, le 375e anniversaire de Montréal sera souligné à maintes reprises sur les ondes de Télé-Québec, d'abord par Marie-France Bazzo et ensuite avec Jean-Philippe Wauthier.

Quelques jours avant le début de la série documentaire MTL animée par ce dernier, Marie-France Bazzo sera à la barre de MTL: ça se discute, une émission spéciale où plusieurs historiens et des personnalités telles que Rabii Rammal, Kathleen Lévesque et René Vézina viendront parler de l'histoire de la métropole. La diffusion aura lieu le 7 avril à 21 h.

Puis, l'ADN de Montréal sera décortiqué dans MTL, une nouvelle production grâce à laquelle Jean-Philippe Wauthier explorera la ville aux côtés de nombreuses vedettes, qu'on pense à Cœur de pirate, Denise Filiatrault, Dany Laferrière, Justin Trudeau et, bien sûr, Michel Tremblay. Au total, 12 rendez-vous seront proposés les jeudis à 20 h à compter du 13 avril.

Séries en primeur

Une autre nouveauté originale s'inscrit dans la programmation printemps-été de Télé-Québec dévoilée mardi: Y'a du monde à messe. Animé par Christian Bégin, ce plateau hebdomadaire de 90 minutes sera enregistré au Théâtre Paradoxe qui était autrefois une église. Début: le 12 mai à 21 h.

À cela, il faut ajouter l'arrivée de séries acclamées sur la scène internationale. En plus de la saga historique et romantique britannique Poldark et le suspense psychologique scandinave Acquitté, l'œuvre dramatique Chroniques du crime américain (version française de American Crime) mettant en vedette Felicity Huffman sera proposée par la chaîne. L'encensée Homeland verra quant à elle ses saisons 2 à 5 être diffusées en rafale.

Faire revivre Kennedy

En mai, une semaine sera consacrée au 100e anniversaire de naissance du président américain John F. Kennedy. Le drame biographique «Bobby» réalisé par Emilio Estevez ainsi que les documentaires Les images perdues des Kennedy (parties 1 et 2) et Kennedy: le film vérité ont été intégrés à la grille horaire de Télé-Québec.