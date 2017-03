L'imprévisible Pierre-Yves Lord

Marie-Claude Doyle 27-03-2017 | 00h30

«Pour moi, c'est comme un petit conte en or», lance d'emblée Pierre-Yves Lord à propos du fait qu'il sera le nouvel homme en or de Télé-Québec aux côtés de Patrick Lagacé dès l'automne prochain. L'animateur, qui partage sa vie entre Montréal et Québec et qui succédera à Jean-Philippe Wauthier a déjà hâte de relever ce nouveau défi.

En apprenant l'annonce du départ de Jean-Philippe Wauthier, Pierre-Yves Lord a instinctivement eu envie d'écrire à Patrick Lagacé pour lui proposer d'être son homme.

«Je me voyais travailler à ses côtés. C'est une émission que j'apprécie beaucoup et qui, pour moi, est rapidement devenue un incontournable de la télévision québécoise. C'est un talk-show qui est tellement bien dosé, qui est vraiment plaisant à écouter!»

Mais il s'est abstenu de lui écrire. Trois jours plus tard, il recevait un message sur Twitter de Patrick Lagacé l'invitant à aller jaser autour d'un verre.

«Quand la discussion s'est terminée, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: ¨OK, mais qu'est-ce que tu as à apporter à l'émission que moi je n'ai pas?¨ Je lui ai répondu: ¨Moi, je suis drôle!¨ Il est parti à rire!»

Une histoire en or

Quelques jours plus tard, Patrick l'a invité au restaurant avec le producteur de l'émission. Lorsque le serveur est arrivé à leur table avec une bouteille de champagne, Patrick lui a fait sa grande demande pour être le nouvel homme en or à ses côtés.

«On s'entend bien. On s'était déjà croisés à quelques reprises. C'est un gars que j'estime, que j'aime lire et avec qui j'aime jaser. Je le trouve cool. C'est sûr que je vais avoir du fun à travailler avec lui. C'est le fun de travailler avec des travaillants qui croient en leurs projets et qui ont envie de faire des efforts pour que ça marche. Je me reconnais dans ces gens-là.»

Le 17 février dernier, l'animateur était de passage à «Deux hommes en or».

«Ma première apparition sur le plateau m'a confirmé ce que je pensais. L'équipe et le plateau sont le fun, les gens qui viennent assister à l'enregistrement sont intéressants. Oui, il y a du sérieux, des invités qui se font challenger, mais les gars ne tombent pas dans l'entrevue complaisante.»

En tant qu'homme en or, Pierre-Yves ne pense pas être trop prévisible.

«En entrevue, j'aime bien cacher mes cartes. Je ne pense pas être une personne sans saveur. Dans la vie, j'aime la politique, les arts, plein de choses. J'éprouve du plaisir à côtoyer des gens avec qui je ne suis pas nécessairement toujours d'accord. Je trouve que ça nous force à préciser notre propre pensée. Je trouve ça extrêmement stimulant et c'est pour ça que cette émission-là me plaît.»

Entre Montréal et Québec

Depuis plusieurs années, l'animateur partage sa vie entre Montréal et Québec, ville où il habite.

«Le voyagement en tant que tel n'est pas difficile. C'est l'éloignement de la famille qui commence à être intense des fois. Ma blonde a fait beaucoup de sacrifices pour me permettre de m'éclater et de me développer dans mon métier et il faut que je lui donne un ¨break¨ à un moment donné. Ma

vie est à Québec. La vie des enfants (Édouard, sept ans, et Olivia, quatre ans) et celle de ma blonde aussi. Je n'ai pas à leur imposer un déménagement, un déracinement.»

Il ne compte plus les allers-retours qu'il a faits pour passer du bon temps auprès de sa blonde, Mélodie, avec qui il est en couple depuis 10 ans, et ses enfants.

«J'ai deux enfants qui sont en santé et il faut en profiter. Pour moi, c'est ça la richesse: avoir une famille, des enfants, et être en mesure de les élever. L'aspect professionnel prend beaucoup de place dans ma vie, mais le plus gros projet de ma vie reste mes enfants.»

Les week-ends, Pierre-Yves est au micro de «Radio PY», à CKOI. Il en est à sa troisième saison.

«Je m'amuse beaucoup à la radio. Au début, je sentais que j'arrivais avec une façon de faire un peu différente des autres et les auditeurs ont été super réceptifs à ça et ils m'ont adopté.»

Dès septembre, on le verra dans une émission de plongée à TV5, «Les flots», qu'il coanimera avec Valentine Thomas et qui est produite par sa boîte de production, Saturne 5.