«Ma rencontre avec Mme Béliveau a été un moment précieux» - Madeleine Péloquin

Nathalie Carrière 25-03-2017 | 00h30

Qu'elle campe les religieuses ferventes, les vamps guerrières ou les chipies d'époque, Madeleine Péloquin se glisse dans la peau de femmes aux personnalités des plus contrastées avec un égal talent. Ne reculant devant aucun défi, cette maman de deux filles est aussi redoutable sur un tatami de karaté que gracieuse sur les tapis rouges...

Madeleine, l'année dernière fut très chargée pour vous, et celle-ci l'est tout autant...

Oui. L'an dernier, la série «Mirador», dans laquelle je tenais le rôle de Patricia Desjardins, en était à son ultime saison. Il y a eu aussi la sortie du film «Nitro Rush», où je tiens le rôle de Daphné, une vilaine... J'ai également pris part au tournage de la deuxième saison des «Pays d'en haut»; un cadeau fantastique pour une comédienne! De plus, je joue dans la série «Béliveau» à Historia. J'y incarne nulle autre qu'Élise, l'épouse du hockeyeur, qui est devenue veuve en 2014.

Comment vous êtes-vous préparée pour ce rôle?

Je suis choyée de jouer un aussi beau personnage dans une série d'époque. Avant le début du tournage, le réalisateur, François Gingras, m'a invitée à rencontrer Mme Béliveau. Après avoir lu tout ce qui existe d'archives sur monsieur et madame Béliveau, je me suis rendue chez Hélène, la fille du couple, avec Pierre-Yves Cardinal, qui incarne le légendaire numéro 4. Élise était présente. J'étais nerveuse et intimidée, mais elle m'a vite mise à l'aise.

Avez-vous pu passer du temps avec Mme Béliveau afin de mieux la connaître?

Lors de cette première rencontre, nous avons échangé pendant trois heures. Par la suite, nous sommes allées ensemble au Centre Bell, et elle est venue sur le plateau de tournage. Je lui ai demandé si elle avait lu le scénario. Elle m'a dit qu'elle aimait les surprises et qu'elle me faisait entièrement confiance.

C'est une femme forte, une femme de caractère... En quoi est-elle inspirante à vos yeux?

À 85 ans, elle est généreuse, drôle et pleine de vie. Elle a beaucoup d'humanité et de charisme. Elle demeure très solide, même si elle a perdu son grand amour. Ma rencontre avec elle a été un moment précieux. Le but n'était pas d'imiter ce qu'elle était, et elle m'a laissé beaucoup de latitude.

Étiez-vous une fan de hockey avant de prendre part à ce projet?

La première fois que j'ai vu Mme Béliveau, je lui ai avoué que je ne connaissais rien au hockey. Elle m'a rassurée en mentionnant: «Avant de rencontrer Jean, je ne savais pas pourquoi il y avait deux buts sur une patinoire!» Aujourd'hui, je sais tout ce qui se passe avec nos Canadiens...

Elle a vécu une union extraordinaire qui l'a liée à son mari pendant 61 ans...

Oui. Je devais principalement montrer l'amour et la solidarité qu'elle lui montrait. On connaît l'immense talent de Jean Béliveau et sa grande classe, mais c'était un homme très réservé dans la vie. C'était elle qui le faisait rire, car elle était plus désinvolte. Ils se sont connus tellement jeunes qu'ils se sont construits ensemble.

La complicité s'est-elle installée rapidement entre vous et Pierre-Yves Cardinal, qui incarne M. Béliveau dans la série?

C'était la première fois qu'on travaillait ensemble, et ça s'est très bien passé. Il nous a fallu fusionner rapidement. Je pense qu'on a réussi ensemble à bien faire passer la force de l'amour qui unissait Élise et son mari.

Il y a un aspect de vous que l'on connaît moins: vous avez un côté entrepreneure...

En effet. À 16 ans, j'ai eu l'idée d'offrir mes services en maquillage et en sculpture de ballons pour des fêtes d'enfants. J'ai donc lancé mon entreprise de clowns! Vers 18 ans, j'étais coordonnatrice des événements culturels à Varennes. Plus tard, j'ai travaillé à Hydro-Québec pour payer mes études. Après ma formation à l'École nationale, j'ai étudié la gestion à HEC. Mais comme les rôles se succédaient, j'ai plongé dans ce merveilleux métier tête première...

Vous avez joué l'amoureuse du personnage de Jean-François Nadeau dans «Pour Sarah», une situation assez singulière, puisqu'il est votre conjoint dans la vie...

Jean-François devait interpréter un gars pas très gentil et infidèle à sa blonde - que je jouais - pendant qu'elle était enceinte jusqu'aux oreilles! Je lui tombais sans cesse dessus, et il devait tout encaisser, parce qu'il était dans son tort. Entre les scènes, je lui faisais des commentaires enthousiastes, mais, lui, il trouvait ça plutôt éprouvant... (rires)

Parlez-nous de votre famille.

Je suis la troisième de quatre enfants. J'ai deux soeurs plus âgées et un frère plus jeune, qui habite à un coin de rue de chez moi. On a tous eu nos enfants à peu près en même temps. Jean-François et moi avons deux filles, Laura et Raphaëlle, qui ont aujourd'hui huit et quatre ans.

Est-il difficile de garder la flamme vivante après plusieurs années de relation?

Notre couple a beaucoup évolué en 15 ans, alors imaginez ce que c'était pour Mme Béliveau, qui a passé plus de 60 ans avec son homme! Le plus important, pour moi, c'est qu'on continue de se choisir. Je suis fière de nous deux, parce que nous avons été capables de nous respecter comme individus.

Vous êtes très sportive, comme on le voit dans «Nitro Rush». Vous êtes ceinture brune en karaté, un sport que vous avez pratiqué pendant 10 ans...

J'ai vraiment besoin de me dépenser, sinon je fonctionne moins bien. Avec l'école de théâtre, le travail et les enfants, je n'ai pas encore eu la chance d'aller chercher ma ceinture noire. J'étais contente d'avoir ce rôle dans «Nitro Rush», parce que ça me permettait de m'entraîner intensivement tous les jours.

Le personnage que vous y incarnez est une vilaine, et c'est un rôle où vous dégagez beaucoup de sensualité.

Chez nous, on n'a jamais l'occasion de jouer de tels personnages! Jouer Daphné était un défi risqué qui s'est avéré une expérience fabuleuse. De tels rôles de composition sont des cadeaux. Je pense à Angélique, dans «Les pays d'en haut»: c'est une chipie, mais dans un tout autre contexte. Ce genre de contraste est passionnant pour une comédienne.

Vous qui endossez tant de rôles, celui de maman est-il votre plus beau?

J'aime l'analogie... Le rôle de mère est absolu et sans fin. Je suis heureuse d'avoir pris le temps de faire mes deux belles filles dans le tourbillon de ma vie.