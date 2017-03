Lâcher Lousse : Charles Lafortune et Messmer complices

24-03-2017 | 09h34

Le réseau TVA est à la recherche de concurrents pour prendre part à une nouvelle émission animée par Charles Lafortune, qui prendra bientôt l'antenne.

Intitulée Lâcher Lousse, l'émission mettra en scène les concurrents regroupés pour exécuter des jeux d'équipe. Toutefois, il y aura un hic.

«Ils auront au préalable été hypnotisés par Messmer, dont les consignes auront pour effet de les distraire et de compliquer leur tâche et, surtout, de provoquer des fous rires à répétition», explique-t-on dans le communiqué émis vendredi.

Les meilleurs concurrents décrocheront une cagnotte qui grossira selon leur performance.

C'est l'animateur bien connu, Charles Lafortune, qui mènera le jeu.

«Je suis persuadé que Messmer et moi ferons un duo d'enfer! En sa compagnie, je serai carrément lâché lousse. Il ne manque que vous», a souligné Charles Lafortune.

Les auditions pour les concurrents auront lieu à Québec, le samedi 8 avril, de 10 h à 16 h 30, à l'hôtel Château Laurier; et à Montréal, le dimanche 9 avril, de 10 h à 16 h 30, à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, sur le boulevard de Maisonneuve Est. Pour plus de détails, cliquez ici.

L'émission est adaptée d'un concept britannique You're Back In The Room, diffusé sur la chaîne ITV.

«Lâcher Lousse, c'est du divertissement à l'état pur, une véritable thérapie par le rire. Les situations complètement loufoques auxquelles l'émission donnera lieu permettront de mesurer le grand talent d'animateur et d'improvisateur de Charles Lafortune, tout comme celui d'hypnotiseur de Messmer», a affirmé pour sa part la vice-présidente marques et contenus de Groupe TVA, Ginette Viens.