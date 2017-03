Réussir sa carrière après La Voix

Samuel Pradier 25-03-2017 | 04h00

Participer à La Voix n'est pas une fin en soi. Tous les candidats espèrent que l'émission, et la visibilité qu'elle apporte, va leur permettre de débuter ou poursuivre une carrière en devenir. Mais seuls quelques-uns arrivent à tracer durablement un lien entre leur voix et le public.

Outre le gagnant de la saison, aucun des autres participants de La Voix n'est assuré de pouvoir faire un album. La plupart le font donc pour la visibilité que l'émission offre, avec ses cotes d'écoute de plus de 2 millions de téléspectateurs.

«Je n'allais pas à La Voix pour gagner, explique Jérôme Couture. Je travaillais déjà dans le milieu de la musique, je faisais un peu de télé, j'ai surtout voulu faire l'émission pour l'expérience que cela allait me donner.»

Il ne pensait pas non plus y trouver un ami, en la personne de Marc Dupré, qui l'a pris sous son aile.

«Dans ce métier, il faut travailler fort, comme dans n'importe quel emploi. Si on veut progresser dans une entreprise comme actuaire, par exemple, il faut travailler, avoir du rendement, proposer des choses. C'est pareil dans la musique.»



Un travail quotidien

Selon Stéphane Laporte, producteur associé de l'émission, il n'y a pas de recette pour valoriser sa participation à La Voix.

«Il n'y a pas une façon de faire carrière. C'est toujours l'originalité que l'on recherche. Quand on livre quelque chose de personnel, qu'on est soi-même, on devient plus universel, il faut aller dans ce sens. Le travail des coachs est de mettre en valeur le meilleur des candidats. Les candidats doivent donc s'ouvrir et donner le meilleur d'eux-mêmes pour se démarquer. »

Et il insiste sur le fait qu'une carrière demande un travail permanent, pendant, mais aussi après, l'émission.

Andie Duquette, par exemple, s'était préparée. «Je savais que dès que j'allais être éliminée, il fallait que je travaille fort et que je ne devais pas attendre quelque chose tombe du ciel. Il faut être proactif.»

Elle a quand même eu la chance que Marc Dupré lui propose de partir en tournée avec lui pendant deux ans. Ensuite, elle a décidé de produire elle-même son premier album.

«Cinq ans plus tard, je dirais que La Voix m'a donné l'envolée dont j'avais besoin. Mais c'est vraiment un combat quotidien de rester vivante dans les yeux du public, de rester actif, de montrer qu'on est là.»

Andie Duquette s'attaque actuellement au marché canadien anglophone avec un nouvel extrait en anglais.

Les coachs ne jouent pas un rôle important uniquement durant l'émission, ils restent aussi présents pour accompagner certains de leurs protégés après l'extinction des caméras.

«Ils s'impliquent davantage que les treize semaines qu'ils passent dans l'émission, a confirmé Stéphane Laporte. On l'a vu avec Marc Dupré, avec Isabelle qui a suivi Yoan, ou encore avec Ariane Moffatt qui a travaillé sur le premier album de Valérie Carpentier.»



La visibilité

Le milieu de la musique est aussi très attentif à ce qui se passe dans l'émission. Deux jours après son élimination de la saison 4, Soran Dussaigne recevait un appel de la maison de disques Audiogram qui voulait le rencontrer.

«Au début, je n'étais pas certain de vouloir signer un contrat, car je voulais rester libre de faire exactement ce que je veux, mais Audiogram me laisse totalement libre, dit-il. Je voulais aussi avoir mon été pour faire des spectacles avec mon ami. C'était une façon de prendre du temps pour moi, de voir à quel point j'avais besoin d'aide pour continuer dans la musique. J'ai vite réalisé que j'en avais vraiment besoin!»

Céleste Lévis et Geneviève Leclerc ont aussi été approchées par des maisons de disques suite à leurs prestations dans l'émission.

«En juillet après La Voix, j'ai signé avec Tandem Musique, explique la chanteuse franco-ontarienne. Mais mon plus grand défi était d'écrire de bonnes chansons. Je suis auteure-compositrice, je ne voulais pas être juste une voix. »

Céleste reconnaît que le plus difficile est surtout de continuer à exister dans l'esprit des gens lorsqu'une nouvelle saison débute. «Il y a de nouveaux artistes qui arrivent et il faut se battre pour dire qu'on est encore là. Il faut constamment se faire voir.»

De son côté, c'est pendant les directs que Geneviève Leclerc a senti quelques opportunités.

«Anne Vivien, directrice artistique des Productions J, m'avait dit: on va se voir après. Deux jours après la finale, je l'ai appelé pour lui donner mes disponibilités. J'ai quand même poussé pour ne pas tomber dans l'oubli.»

Lors de leur rencontre, elles ont jeté les bases de ce qui allait être un premier album. «La Voix est un tremplin de visibilité, mais si tu sautes dans les airs sans bouger, ça ne sert à rien. Il faut faire une vrille. Moi, je crois à 90% de travail et 10 % de talent. C'est comme n'importe quel job.»



Les anciens de «La Voix» qui ont enregistré un album solo

Saison 1

Étienne Cousineau

Valérie Carpentier

Charlotte Cardin

Jeffrey Piton

Alexe Gaudreault

Andie Duquette

Bryan Tyler

Jérôme Couture

Les Jumelles Barabé

Saison 2

Gabrielle Ducharme

Geoffroy

Rémi Chassé

Valérie Lahaie

Tamara Lyne-Weber

Matthieu Provençal

Yoan

Lawrence Castera

Renée Wilkin

Saison 3

Liana Bureau

Matt Holubowski

Céleste Lévis

David Fleury

Rosa Laricchiuta

Simon Morin (album en préparation)

Angelike Talbo

Kevin Bazinet

Mathieu Langevin

Saison 4

Geneviève Leclerc

Ryan Kennedy

Yvan Pedneault (album en préparation)

Soran Dussaigne (album en préparation)

Marcos (album en préparation)

Stéphanie St-Jean (album en préparation)